1号店与中国平安联手向其入驻商家提供快速融资服务

一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04 四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透上海8月8日 - 继阿里巴巴集团IPO-BABA.N和京东商城(JD.O)等电商巨头后，中国另一家电子商务企业--1号店亦开始深入布局互联网金融领域，其与中国平安(601318.SS)旗下机构联手，向入驻1号店商家提供快速融资服务。
据中国平安(2318.HK)新闻稿，1号店与中国平安旗下平安国际商业保理（天津）公司合作，向1号店入驻商家提供无抵押融资。商家可在消费者订单发货之后向平安国际保理提出保理融资申请，全程在线操作，审核完毕当天实现放款。商家在平安国际保险给予的授信额度内，在订单发货后即可申请融资，形成资金良性循环。
2012年，美国零售业巨头沃尔玛(WMT.N)完成增持交易，自中国平安手中购得1号店控制人纽海控股的部分股权，其持股比例增至51.3%；中国平安仍保留纽海控股的部分股权。
1号店今年5月推出1金融平台，该平台将面向其供应商、入驻商户、第三方合作伙伴和客户提供互联网金融服务。此前该平台已推出面向供应商的融资服务产品“1保贷”及面向消费者的保险产品。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透北京4月20日 - 中国国务院周四发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
路透上海/北京4月20日 - 人民币兑美元即期周四小幅收升，中间价则明显回落。交易员称，今日中间价跌幅远小于预期，估计监管启动了过滤机制，这也凸显监管维稳意图，不希望人民币因购汇需求出清而下跌；午后欧元上涨压低美元指数，进而提振人民币走势。