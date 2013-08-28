中国网上购物规模今年超美国列全球首位--贝恩

路透上海8月28日 - 全球知名咨询公司--贝恩周三发布2013年中国电子商务市场研究报告，基于中国消费者更加热衷于电子商务，中国网上购物规模今年将首次超过美国，名列全球首位，预计三年内中国消费者网购规模至少还能倍增。

2012年中国网购规模达1.3万亿元人民币，与美国接近。贝恩预计，在2015年前，中国网购支出规模仍有望保持32%的年均增速，2015年总体规模达3.3万亿元。而美国未来的年均增速仅为13%，这意味着两年内中国网购支出将高出美国五成。

“网上运营已成为零售商和品牌商中国业务增长的必要条件。”贝恩公司全球合伙人贺子信指出，如果零售商不能充分把握实体店、网站和移动终端所有这些渠道，那么他们将错失一次重大的增长机会。

相对于美国市场，中国消费者更多是多品牌偏好的购物者，上网购买的品类十分广泛，而且更为重要的是，中国消费者对价格敏感度更高，近一半购物者表示低价是他们选择网购的最重要原因。

贝恩公司近期对遍布中国18个不同类型城市的共计逾1,300名消费者进行调研，发现线上和线下购物两种模式的界限越来越模糊，既使在线下购物的消费者，一半左右也是先在网上选择产品或比较价格后，才去实体店购买。

“零售商或品牌商需要在网上有所表现，否则将被消费者遗忘。”他说，市场上存在多种电子商务的经营模式，但是若要实现盈利的增长，规模效应和卓越运营是成功的关键因素。

目前在纯电子商务企业中，只有阿里巴巴集团ALIAB.UL旗下的淘宝网和天猫网实现了盈利，这两者分别是中国电子商务C2C（个人对个人）和B2C（企业对个人）领域的龙头老大。

贝恩报告提出，全球品牌商和零售商在中国要适应电商环境的五大关键因素，包括投资要早、组建专职电商团队、建立一流网站、专业的商品选择和价格管理、无缝式的跨渠道购物体现。

本次调查发现，80%的中国购物者更喜欢有实体店的网商，主要是因为他们能在实体店内亲身体验产品或是实体店能提供售后服务等。

“若价格等要素与线上购物相同，消费者更愿在实体店购物。这对实体零售商而言，是一个大利好，因为他们不会因电子商务而离你远去了。”他称。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。