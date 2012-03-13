中国在线视频“多金者游戏”拉开新序幕

* 盈利压力下,优酷和土豆"冤家"成"一家"

* 搜狐、百度和腾讯大举投资视频业务

* "烧钱"或仍将持续两年时间以上--分析师

* 新公司将创造更多流量和营收,但难以马上盈利

记者 黄运涛

路透香港3月13日电---中国在线视频业的盈利预期仍晦暗不明,但市场排名前两位的优酷YOKU.N和土豆网TUDO.O的合并,加快了市场份额向大公司收拢的速度,预示着最终能给投资人带来丰厚回报的将是那些巨无霸们:"优酷土豆"、搜狐(SOHU.O)、百度(BIDU.O)和腾讯(0700.HK)等.

在上一轮行业洗牌中,很多中小规模的独立网络视频公司已被迫结束游戏离场.眼下,市场份额排名居前的视频玩家们,身後多有财大气粗的上市公司在财力上的支撑,极大提高了後来者的进入门槛.

"竞争态势并不会因此放缓,我预计整个行业普遍实现盈利可能还需要两年以上的时间.这段时间内,正版内容采购、市场推广、宽带建设以及人员成本仍需要大量烧钱,撑到最後的三家公司将占有60%-70%的市场份额."易观国际分析师黄萌表示.

易凯资本有限公司CEO王冉在其微博上评论称:"新一轮洗牌即将开始,最後这个行业将剩下不超过四个主要玩家……不要低估"腾百狐浪"(注:指腾讯/百度/搜狐/新浪)的後劲."易凯资本参与了优酷土豆合并交易的顾问工作.

视频行业的"争霸"远未结束,也不会随着优酷土豆的合并而"一统江山",新公司未来将面对来自搜狐、百度和腾讯等对手的巨大压力,上述公司近来都在大举投资旗下的视频业务,争相提供多样化的产品和服务.

目前,在线视频网站的收入主要来自广告,亦尝试向用户提供付费内容.据市场咨询机构易观国际的数据显示,2011年第四季度中国网络视频市场广告收入为16.87亿元人民币,同比增长135.3%.优酷、土豆、搜狐视频和百度旗下爱奇艺的占有率位居前四名.

***压力下"冤家"成"一家"**

就在不久前,土豆和优酷还在针锋相对,互诉对方的视频版权侵权.但突然间就宣布成为一家人,情势急转直下,大出市场意料.

"促成两家合并的最主要原因还是盈利压力."国泰君安驻上海分析师姚少卿表示.

截至去年第四季度,优酷和土豆的现金及短期投资分别为5.87亿美元和1.54亿美元;而搜狐和百度则分别为8.3亿美元和23亿美元;腾讯截至去年三季度末的现金及现金等价物约为70亿元人民币(约11亿美元).

"优酷土豆未来的最大风险在於,其他对手如搜狐和百度的现金储备都不比它差,而且也有可能做一些并购.短期内,优酷土豆很难把这些对手甩开."银河证券分析师田洪港称.

据易观国际的数据,後进入的搜狐视频和土豆之间市占率差距仅为0.4%.即使不合并,土豆第二名的位置也岌岌可危.上月,搜狐在天津投资2,000万美元,成立搜狐视频总部.

财力丰厚的百度和腾讯在相关投资上也毫不含糊.中国在线搜索龙头百度承诺将继续对旗下视频公司"爱奇艺"进行现金投资.去年第三季度,百度已对爱奇艺投入2,300万美元,除现金支持外,百度的搜索入口也将为其带来更多流量.

中国市值最大的互联网公司腾讯控股则另辟蹊径,向影视内容的上游产业进行战略布局.此前腾讯斥资4.45亿元人民币,以4.6%的持股成为中国民营电影公司华谊兄弟(300027.SZ)的第一大机构投资者,腾讯称此举为对"新媒体进行更多更新尝试."

**合并有协同效应,但难马上盈利**

在宣布合并之前,两家公司都处於亏损,股价也萎靡多时.优酷在过去一年下跌约40%,土豆的市值则从去年8月上市以来蒸发近一半.

但两家公司突然间的结合,令投资者燃起新的憧憬.在周一隔夜的美股收盘中,优酷劲升27.4%,至31.85美元;土豆网更是暴涨156.5%,至39.48美元.

"两家公司合并後,未来的版权成本至少会削减一半,而人员和市场推广的成本也会相应下降.另一方面,随着品牌影响力提高,广告提价也将是水到渠成的事.实际上,不只是优酷土豆,如果其他主要视频公司合并,也会被资本市场看好."田洪港表示.

优酷高级财务副总裁徐舸则给出了具体数字.他在昨天晚间的电话会议上称,合并後每年大约可以节省5,000万-6,000万美元的成本.

合并虽然能产生积极的协同效应,但仍难以令新公司马上盈利.

优酷CEO古永锵在电话会议上表示,在线视频是一个追求规模的行业,用户越多,盈利能力越强.新公司将拥有两个独立网站,两个独立的品牌,甚至两支独立的销售团队,从而为两个网站创造更多流量、点击和营收.但他拒绝给出盈利时间表.

"我们并不预测实现盈利的时间,这个交易也不会改变我们的做法."他说.

至于两家公司预计合并後将占有约40%的市场份额,会否触发中国政府启动反垄断审查.徐舸表示,两家公司的总营收并没有达到启动反垄断审查的门槛.田洪港亦指出,中国互联网行业还没有因为反垄断而受阻的交易先例,况且优酷和土豆的交易也没有达到那麽高的规模.

对於两家公司现时的亏损状态,姚少卿指出,"如果长期'赔本赚吆喝',投资人肯定不满意.要解决目前困境,必须在成本削减上做文章". (完)

--审校 屈桂娟

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