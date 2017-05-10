分析：中国对外开放债券市场 但人民币成主要障碍

路透香港5月10日 - 中国决策者计划以前所未有的力度对外资开放规模为3万亿美元的中国债市，其中部分原因是为支撑人民币。但人民币也成为该计划成功道路上的一个重要障碍。

中国流通债券规模达3.3万亿美元，但外资所持份额不到2%，他们认为，资金汇出中国不易，以及受严格管控的人民币最近表现疲软，都对投资构成阻碍。

外资还对能否准确评估风险持怀疑态度。中国规模2.1万亿美元的企业债，大多享有本土评级机构给予的投资级别评级。

当前中国债券收益率为两年来最高，10年期公债较美国可比公债的利率差达到八个月最大。这突显出，一方面中国债市很有吸引力，但另一方面又被认为风险太高。

“如果投资人想扩大对中国债券的曝险，我们明天就可以去做，”伦敦基金管理公司Stratton Street的合伙人兼投资长Andy Seaman表示。

“但遗憾的是，投资者并没有这样的想法。出于货币的原因很难说服投资者，他们不想要人民币，”Seaman说。

自去年末以来，中国采取措施遏制资本外流以缓解人民币压力的消息就占据着头条，而与此同时，中国也在不断推动本国债券市场开放并放松金融衍生品限制，意在吸引资金流入。

中国国家总理李克强3月份时曾表示，考虑今年推出联接内地和香港的“债券通”。“债券通”与股市“沪港通”和“深港通”相似，可大大方便海外投资者投资于这个全球第三大债券市场。

**指数提供商**

中国债券已经被花旗和彭博纳入了一些较专业的指数中。而在债市开放之前，中国已经允许海外投资者以额度制前来投资。中国央行行长周小川表示，将推进债券市场开放。

周小川3月份时称，不会刻意追求人民币债券是否被纳入某一个具体的债券指数，将稳步推进债券市场开放。

香港金管局一位熟悉大陆思路的高级官员称，“债券通”以及其他形式的方案，都旨在化解债券指数提供商对于投资者进入中国债市能力的担忧。

“中国知道，外资的配额制度对债市投资者而言不太有吸引力，这些举措将使外国机构投资者可以舒舒服服坐在他们香港或新加坡的办公室里就能买在岸债券，”这位官员表示。他因未获授权向媒体发言而不愿具名。

虽然这些举措也许可使外国投资者更容易地进入中国债市，但人民币已不再单边升值。人民币2016年下跌近7%，是2005年兑美元重估以来的最大跌幅。

加大人民币波动性帮助中国当局击退了投机者，但也推开了其他投资者。

Stratton Street的人民币债券基金(Renminbi Bond Fund)可使客户从人民币的潜在升值中获利，其规模已从2012年峰值3.8亿美元缩水约80%，至7,000万美元。

晨星的一份离岸人民币计价债券基金的分析显示，这些基金管理的资产规模去年缩减了近一半，至116亿美元左右。

人民币兑美元的前景“仍是资金大规模流入中国债市的一个障碍，”瑞银驻新加坡策略师Rohit Arora表示。

过去一周进行的一项路透调查显示，一年后人民币兑美元料跌至7.07。周二人民币兑美元报在6.91。

分析师和中国国有媒体称，中国公债被纳入花旗集团三项公债指数是一个里程碑。不过花旗未将中国债券纳入其更具有代表性的全球公债指数(WGBI)，追踪该指数的管理资产达到2-4万亿美元。

汇丰控股分析师表示，中国被纳入指数可能吸引数千亿美元流入中国。

不过Mercer Investment Solutions驻新加坡高管Lewis Emmons表示，这可能需要一段时间才会实现。

“近期新创的‘半调子指数’有可能会拖延中国债券完全纳入最具代表性指数的进程，”他表示。

“投资者仍然需要资金能够自由汇入/汇出中国的保证。”(完)