中国坚持全方位对外开放 继续推动贸易和投资自由化便利化--习近平

路透北京3月6日 - 中国国家主席习近平周日称，建设自由贸易试验区是全面深化改革、扩大对外开放的一项战略举措。中国开放的大门不会关上，要坚持全方位对外开放，继续推动贸易和投资自由化便利化。

他在参加他所在的十二届全国人大五次会议上海代表团审议时强调，上海要解放思想、勇于突破、当好标杆，对照最高标准、查找短板弱项，大胆试、大胆闯、自主改，进一步彰显全面深化改革和扩大开放试验田的作用，亮明中国向世界全方位开放的鲜明态度。

“适应和引领经济发展新常态，推进供给侧结构性改革，根本要靠创新。”习近平称。

新华社周一报导援引他的话并购称，要努力把上海自由贸易试验区建设成为开放和创新融为一体的综合改革试验区，成为服务国家“一带一路”建设、推动市场主体走出去的桥头堡；要树立系统思想，注重改革举措配套组合，同时要强化区内改革同全市改革的联动、同上海国际金融中心和科技创新中心的联动，不断放大政策集成效应。

他提到，上海自贸区还要发挥先发优势，率先建立同国际投资和贸易通行规则相衔接的制度体系，力争取得更多可复制可推广的制度创新成果。

中国上海市金融办主任郑杨此前曾表示，上海自贸区下一阶段将以推动资本项目可兑换为重点，探索实施流入侧的资本项目可兑换，完善外汇管理体制，并综合监管平台为载体，进一步加强金融风险防范。（完）