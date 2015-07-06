沪综指及期指高开后涨幅缩减，买盘不够坚决令信心松动

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路透上海7月6日 - 在中国证监会等部委周末公布多项重磅利好之后，前期持续下挫的中国股市周一开盘出现强劲反弹，不过后续买盘并未如市场想象那么强，投资者信心有所松动，多头边战边退，股指早盘涨幅有所缩减。

开盘12分钟，沪综指.SSEC报3,860.417点，涨173.501点或4.71%；开盘沪综指报3,975.214点，涨7.82%；沪深300期指7月主力合约CIFN5和中证500期指7月主力合约CICN5涨幅均较开盘稍有缩减，涨幅在4%左右。

“从盘中看，买盘力道不够，好象没出全力。”申万宏源研究所市场研究部联席总监钱启敏指出，若今天大盘呈现高开低走的走势，对市场人气不利。

上证50ETF(510050.SS)报2.715元，涨5.27%，该基金开盘涨停，报2.837元。

在21家券商出资逾千亿元资金投资蓝筹股ETF后，中国证监会周日晚间宣布，决定充分发挥中国证券金融公司的作用，多渠道筹集资金扩大业务规模，增强维护市场稳定的能力。中国央行将协助通过多种形式给予中证金流动性支持。这意味着中国式平准基金呼之欲出。而且中央汇金公司亦宣布已入市买入ETF，并将继续相关市场操作。

人民日报周一发表评论文章，促使A股市场重新回归理性轨道，已成为当前市场发展的迫切任务，在应对A股市场极端情况方面，中国有很多政策储备，完全有能力促使市场摆脱一时之“危”。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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