中国公开市场连续三周净回笼 需谨慎对待正回购利率调整

资料图片显示江苏一家银行内的人民币。得益於降准释放的大量流动性，中国银行间资金面对於跨月因素反应淡定。为调节市场，平衡资金分布，央行公开市场亦连续第三周实现净回笼，规模达1,990亿元人民币。CHINA OUT REUTERS/China Newsphoto

* 公开市场连续三周净回笼1,990亿,本周570亿

* 受益於持续平滑操作,6月到期规模达2,890亿

* 正回购利率与基准利率存联动关系,需谨慎对待

作者 冉莹

路透上海5月31日电---得益於降准释放的大量流动性,中国银行间资金面对於跨月因素反应淡定.为调节市场,平衡资金分布,央行公开市场亦连续第三周实现净回笼,规模达1,990亿元人民币.

分析人士表示,降准後,央行持续净回笼旨在调节市场流动性,并将过多资金平滑至後期.6月是传统的资金需求旺季,经过连续的平滑操作,当月公开市场到期规模已达2,890亿元.而考虑到月末因素,央行净回笼量略有下降,亦体现其灵活操作的特性.

央行公开市场本周净回笼570亿元,较前两周略有下降.央行公告显示,今日进行的300亿元91天期正回购操作,中标利率持平於3.14%.本周二进行的500亿元28天期正回购操作,中标利率亦持稳於2.80%.

"降准後,连续通过正回购回笼就是为了保持一个连续的平衡."中意人寿资产管理事业部赵一称.

对於持稳的正回购利率,赵一认为,该利率明显高於市场利率,有利於刺激更多需求,从而实现回笼资金的目的.而面对有些过於宽松的资金,维持一定规模的正回笼仍是必要的选择.

中国央行从5月18日起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年以来第二次调降.业内人士预计,降准实施後预计将释放流动性4,500亿元左右.

**谨慎对待正回购利率的调整**

进入5月,国内外经济形势悄然变化.欧债危机疑云再度笼罩,国内宏观经济数据亦令投资者情绪跌入低谷.为保证经济的平稳运行,降息预期明显升温.而正回购利率是否调整将给予市场政策信号.

上海一银行分析师表示,正回购利率与基准利率之间有联动关系.央行对於价格工具的使用向来谨慎,也存在滞後性.政策的动用有待于更多经济数据支持,加之考虑到通胀问题,降息最早要到8、9月份才可能兑现.因此,短期内正回购利率调整的可能性亦有限.

"如果基准利率不动,那麽正回购的利率不大会动的.不敢说哪个先动,哪个後动,但至少会靠得比较近."他称.

对於降息,国海证券宏观经济分析师邹璐指出,如果经济数据还是不好,银行加权贷款利率仍然很高,年内非对称降息一次的可能性确实比较大.若通胀能稳降到3%以下,降息的概率会增大,时间点大概是6、7月份.

为实现稳增长目标,中国正加快重大项目审批速度.国家发改委近日核准了首钢迁钢、广东湛江和广西防城港等一批重大钢铁建设项目,总投资超过千亿元人民币.

邹璐表示,若经济面在此带动下能出现向好趋势,将限制宽松政策的出台.

分析人士并认为,是否降息有待于对经济数据的观察,但趋势性降准是必然,资金面也将在较长一段时间内保持宽松.公开市场的主要功能是平滑流动性,宽松的资金面为其功能的发挥提供更多操作余地.

此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) --

(周四) --

正回购 (周二) 500

(周四) 300

央票到期 30

正回购到期 200

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净回笼 570 (完)

--审校 曾祥进

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