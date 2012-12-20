公开市场重现净投放 中国春节前降准可能性不大

* 本周再现净投放,规模达到920亿元

* 意在抚平年底前资金缺口,维稳流动性

* 春节前降准可能较小,料仍仰赖逆回购

作者 刘昕

路透上海12月20日 - 年末渐行渐近,本周资金面初现收紧,中国央行公开市场逆回购操作规模亦较前放量,最终令本周再现净投放,规模达到920亿元人民币,旨在满足机构对流动性的需求,维稳年前资金面.

业内人士并表示,尽管11月外汇占款意外减少,财政存款投放逐渐结束,面对春节假期或将面临的资金面紧绷局面,但货币政策稳定基调难变,央行采用降准等手段可能性并不大,逆回购仍是流动性供给的主要来源.

"货币政策至少在上半年是稳定的,不会有降息降准或者加息加准,这都不太可能出现，"平安证券固定收益部研究主管石磊.

华泰证券债券交易员武磊也指出,"央行不太可能因为季节性因素而降准,还是会使用逆回购的方式(供给流动性).

央行公告显示,公开市场周四进行了总额930亿元的逆回购操作,其中七天期600亿元,利率继续持平于3.35%;14天期330亿元,利率亦持稳在3.45%.周二则进行了200亿元七天和550亿元28天逆回购操作,利率均与此前持平.

中国外汇占款10月仅增加10.84亿元人民币,而11月的外汇占款与市场预期背道而驰,出人意料的减少了736亿元人民币.

欲浏览今年下半年来中国央行公开市场单周净投放或净回笼资金变化图,请点选:(link.reuters.com/nur74t)

**货币政策料维稳**

外汇占款呈减少趋势,年底过后,财政存款投放也将基本结束.补给资金面因素的变化及春节假期的临近,令部分市场人士对降准政策有所期盼.但分析人士认为央行近期仍不太可能采用降准等政策调节,而是维持逆回购投放货币的形式.

石磊指出,根据测算,按照目前的货币政策,到今年年底通过财政存款的投放可以使得银行的超额备付率能够比去年同期高1.5个百分点,而去年央行给银行约有7,000亿到8,000亿的规模,使得超储率高出1个百分点."也就是说钱是够用的,年底前央行不用做太多的增加也可以够用."

武磊并认为,外汇占款的减少短期并不会对央行的货币政策基调产生影响.

"今年下半年的贷款投放,社会融资规模,M2及信贷增速实际上符合经济增长需要,央行整体对货币投放的态度还是谨慎的,在这种情况下,(央行)就没有必要一直盯着外汇占款."他并称.

中国2012年中央经济工作会议上周日在北京闭幕.会议提出,明年要继续把握好稳中求进的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,加强和改善宏观调控,促进经济持续健康发展.实施稳健的货币政策,要注意把握好度,增强操作的灵活性.要适当扩大社会融资总规模,保持贷款适度增加.

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末至今,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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逆回购 (周二) 750

(周四) 930

央票到期 260

正回购到期 --

逆回购到期 1,020

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净投放 920

(完)

--审校 林高丽

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