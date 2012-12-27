中国公开市场全年净投放逾1.4万亿 逆回购渐成替代降准利器

* 本周净投放1,170亿元,全年累计净投放14,380亿

* 上半年以正回购操作为主,下半年逆回购取而代之

* 全年央票到期总计7,850亿元,占净投放量规模逾半

* 逆回购操作日渐完善,减弱降准必要性

* 正回购及央票能否再出山,要视流动性变化而定

作者 李宏薇

路透上海12月27日 - 中国央行公开市场本周净投放1,170亿元人民币,为全年操作画下句号.在稳健货币政策基调下,公开市场今年累计净投放逾1.4万亿.具体操作中,多年来一直使用的主要工具--央票暂别舞台,正/逆回购上位成为主角.值得一提的是,近半年来政策空窗期,逆回购操作渐入佳境,俨然已成替代降准功能的利器.

稍早召开的中央经济工作会议对明年货币政策基调未改.因此,业内人士认为,重结构而非单一求经济增长的诉求,削弱短期内出台降息等政策的预期.数量调控方面,逆回购仍有较大发挥空间,但也不排除外汇占款情况改善不佳等引发的调降存款准备金率可能.

广发银行金融市场部交易员颜岩认为,下半年以来以逆回购为主的公开市场操作,在对市场资金面的调控上,可以说令人满意,"操作手法越来越熟练,大大稳定了敏感时点资金面的波动和回购利率水平."

除了7月初的一次降息,今年下半年基本算是货币政策的真空期.不过仅就流动性调节而言,逐步呈现规律化的央行公开市场逆回购操作,表现可圈可点.

具体来说,除了通过控制操作规模来调剂市场"水量"外,相对稳定的逆回购利率,亦成为资金市场重要的风向标,从而实现了流动性量、价双控的目的.

今年下半年以来,银行间市场七天期回购加权利率仅在2.4%-4.8%区间波动,多数时间则集中在3%-3.6%之间.2011年全年该回购利率全部波动区间则为2%-9%,主要区间集中在3%-5%左右.

而同期公开市场同期限逆回购利率,除了7月初两次停留在3.95%和3.80%外,其余时间仅在3.30%-3.35%区间窄幅波动.自9月初以来至今更是"盯"在3.35%位置已近四个月.

下周年内仅周一(31日)一个工作日,当日央行操作的可能性不大.而据路透统计,年初至今公开市场累计净投放14,380亿元.具体结构中,央票到期规模7,850亿元,占比逾半;正回购到期净增1,550亿元,占11%;截至目前逆回购存量4,980亿元,占比近35%.资金紧张时段,逆回购余额曾逾8,000亿元.

欲浏览今年下半年来中国央行公开市场单周净投放或净回笼资金变化图,请点选:(link.reuters.com/wum84t)

**短期内政策稳定预期是主流**

滚动进行的逆回购作用已有目共睹,不过公开市场明年一季度将面临央票和正回购到期均为零的局面,降准的可能性是否会因此增加?多数受访业内人士的答案是,短期内货币政策维稳局面一时难改.

北京一大型券商分析师预计,在经济复苏尤其海外经济改善情况下,中国的出口会相应改善,外汇占款有望阶段性恢复,银行间市场流动性可能还是会相对宽松.因此"央行可能主要靠逆回购来平滑流动性."

但他也指出,尽管正常情况下,逆回购已可满足市场资金的基本需求,但仍不能完全排除降准可能.若降准应"主要是对冲季节性的资金收紧."

招商银行(3968.HK)(600036.SS)金融市场部分析师刘俊郁也表示,短期来看降准必要性不大,逆回购操作在近期仍有望主导公开市场.而且因明年初没有央票和正回购到期,到期资金的空缺,可能会令央行进一步加大逆回购操作力度.至于降息的可能性,相比之下更小.

不过也有机构对明年政策仍有不同看法.

兴业银行(601166.SS)首席经济学家鲁政委等撰写的2013年经济形势前瞻指出,既然2012年中央经济工作会议确定"要保持人民币汇率基本稳定",而且在当前经济下行压力加大、还需要切实降低企业融资成本等前提下,通过利率下调以放松货币条件就势在必行.

"我们预计,明年上半年可能会有两次左右(每次0.5个百分点)的法定存款准备金率下调,以促使货币市场利率下降;还可能会有一次(0.25个百分点)基准利率下调,以便更直接地驱使贷款利率下行."报告称.

今年央行货币政策变化,多集中在上半年或年中附近.其中2月和5月两次下调了法定存款准备金率,每次各0.5个百分点;6月和7月则两次下调基准利率,同时宣布的利率市场化改革,则将金融机构贷款利率浮动下限,放宽至基准利率的0.7倍.

**央票和正回购何时出山要看时机**

本周央行共进行了2,680亿元的逆回购操作,在实现1,170亿元净投放的同时,亦为今年的公开市场操作画下一个句号.业内人士表示,在即将来临的2013年,睽违多时的央票和正回购操作何时会再出山,要取决于市场流动性变化.

颜岩认为,正回购等能否再次登场,主要取决于市场的需求.不过明年一季度公开市场没有央票等到期资金来源,若外汇占款等外部流动性补给不济,或抑制其出山可能.

据统计,2012年一季度央票到期量为1,950亿元,同期正回购到期1,550亿元,二者合计3,500亿元;而明年一季度,上述到期资金为零.

中国11月的外汇占款与市场预期背道而驰,出人意料的减少了736亿元人民币.而外管局随后公布的同期银行代客结售汇显示,当月净结汇185亿美元,远期结售汇亦净结汇54亿美元,数据与外汇占款走势相左.净结汇规模与当月外汇占款减少量之间存在约300亿美元差额,令迷团更显扑朔迷离.

央行公告称,今日进行了总额1,580亿元的逆回购操作,其中七天期50亿元,利率延续稳势,持平于3.35%;同时进行的1,530亿元14天期,利率亦持平于3.45%.周二进行的1,100亿元28天期逆回购,利率也持稳于3.60%.

因年末渐近资金面初现收紧,央行公开市场上周逆回购操作规模放量,当周并再现净投放,规模达920亿元.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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逆回购 (周二) 1,100

(周四) 1,580

央票到期 40

正回购到期 --

逆回购到期 1,550

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净投放 1,170

**央行公开市场相关报导<CN/MMTCN>

**公开市场回购及央票未到期表格<CN/MMTCN-CFACT>(完)

(审校 张喜良)

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