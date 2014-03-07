中国公开市场操作柔中带刚 未来货币政策平衡术待考验

* 两会期间维稳需要，本周净回笼量缩减逾半

* 资金水位居高难下，28天正回购重启引谨慎预期

* 整体中性偏紧的政策基调未见改变迹象

* 不排除"两会"后央行会适当加码操作力度

* 关注货币政策如何在稳增长和防风险中求平衡

作者 丁淑琴

路透上海3月6日 -本周适逢中国"两会"召开，央行公开市场操作“稳中求变”。虽然面对依然居高不下的资金水位，净回笼量不增反减，但时隔九个月重启28天期正回购，拉长资金锁定期限，市场谨慎预期也因此明显升温。

业内人士认为，货币政策中性偏紧基调暂未见改变迹象，不排除"两会"后央行会适当加码操作力度，正回购叠加效料将显现，且外汇占款增速也有望回落，各方因素综合作用下，整体流动性料逐渐由松转紧。

但他们也提到，总理最新工作报告已定下偏积极的增长目标，但同时强调要防范金融风险和地方债务风险，未来货币政策如何在这两个目标中平衡，今年价格中枢是否不会升至去年下半年的偏高水平，值得关注，但短线来看，当下过于宽松的流动性应非央行所愿。

“从央行重启28天正回购就可以看出，央行不打算放任流动性宽松的局面延续。”招商银行金融市场部高级分析师刘东亮称。

长江证券资金营运部高级研究员熊德超指出，“(本周总的操作)量比较温和，资金仍然比较宽松，但市场预期偏谨慎。”

央行周二和周四均进行了14天和28天期正回购操作，其中今日14天正回购为430亿元，中标利率持稳在3.80%，28天正回购为500亿元，中标利率持稳在4.0%；28天正回购是自2013年6月初以来首次现身。

本周公开市场共有1,080亿元正回购到期，据此计算，本周净回笼资金700亿元，较上周净回笼量1,600亿元减逾一半。下周将有1,600亿元正回购到期，无央行票据到期。

刘东亮并提到，春节后央行坚持进行正回购操作，但因前期套利资金进入，央行干预汇市又投入较多人民币，市场流动性偏松，正回购效果不明显，“只要央行不断正回购，同时套利资金截掉的话，流动性由松转紧应该是大概率事件。”

中国1月新增外汇占款较前月大幅增加，并创下去年10月以来最高。市场人士表示，年初以来热钱流入规模加大，推动了外汇占款的较快增长，也是元旦后资金面一度较为宽松的原因之一，不过随着央行打击热钱的力度加大，3月以后新增占款规模料将下降。

而外汇市场上人民币双向波动近期明显增强，上周五的波动幅度高达533个点子，盘中一度逼近跌停位置，而最近两个交易日人民币走升，周四早盘人民币兑美元即期上涨100多个点子。市场人士表示，近几日的升势并未改变市场对人民币汇价短线双边波动的预期，交易人士普遍维持谨慎心态，不敢贸然押注方向。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/fyj47v

**经济增长和防风险的平衡**

然后相较于去年下半年监管层的雷霆万钧之势，春节后央行公开市场上虽然也在温和加码回笼，但力度其实远弱于市场预期，机构谨慎小心之余，也有预期资金面从目前的偏宽松状态趋紧应在所难免，但或许不会再回到去年下半年的超紧张局面。

市场有此猜测的另一依据是本周三召开的全国人大会议上，总理所作的政府工作报告中所定下的偏积极的增长目标，2014年中国经济增长目标仍为7.5%左右。

“一方面要保证经济增长的底线，报告中提到投资是稳定今年经济增长的关键，但另一方面要防范债务风险，央行的货币政策将来会怎么调整，真的不好讲，”刘东亮称，但他也表示，从目前来看，略偏紧的政策基调暂未转向。

根据国务院总理李克强所作的政府工作报告，中国2014年经济增长和通胀目标分别为7.5%左右和3.5%左右，M2（广义货币供应量）增速目标仍为13%左右。全国人大会议明确提出2014年经济增长和通胀目标与上年一致。偏积极的增长目标本质是保就业，而防范金融风险和地方政府债务风险也是中国政府今年的工作重点。

上海一大型商业银行交易员也表示，要关注经济增长的方式，要实现7.5%的增长目标，“央行也不能过紧。”

国泰君安证券研究所首席债券分析师徐寒飞则提到，“央行动作在放慢，没有过去那么猛，按照去年那个架势，市场利率这么低，央票可能就了重启。”

他认为，央行的调控模式可能有点变化，去年倾向于将利率中枢从较低水平上移，今年趋向于中枢位置从去年的较高水平下移。

春节后银行间市场资金面一直处于宽松态势，本周28天期正回购重出山主要在于强化谨慎预期，而资金供给依旧充裕，周四隔夜质押式回购利率在2%的低位附近徘徊。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) 850

(周四) 930

逆回购 (周二) --

(周四) --

央票到期 --

央票到期续做 --

正回购到期 -- 1,080

逆回购到期 --

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净回笼 700 (完)

(审校 林高丽)

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