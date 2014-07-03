分析：中国公开市场连八周净投放 央行收放自如重在调流向

路透上海7月3日 （作者 丁淑琴） - 半年末节点一过，中国央行公开市场正回购操作频率即恢复至此前的一周两次。尽管本周连续第八周净投放，但央行有“放”有“收”的背后，在稳增长维持货币政策定向宽松的同时，也传递出其有保有压的政策意图。

而近日有关央行向两大国有银行定向发行千亿元央行票据的市场传闻，则令这种态度更加凸显。分析人士认为，中国经济稳中向好，政策累积效果料将逐步体现，不排除短线进入政策观察期；未来流动性在央行支持下应无碍，但最宽松的时点或已过去。

“(维持净投放显示)货币政策稳中偏松的基调暂时是不会变的，”招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮称。

他认为，在定向降准和存贷比口径调整等系列政策后，短期政策出台频率或将放慢，经济下行压力短期有所缓解，但长期来看仍存在，后续还要继续观察经济是否确定已扭转下行的压力。

央行公告显示，今日进行了100亿元人民币28天期正回购，中标利率维持4.0%不变；周二28天期正回购为200亿元。本周累计850亿元资金到期，路透据此计算，当周净投放550亿元。而上周四面对年中资金波动敏感时点，当日央行四个月来首次暂停正回购。

尽管公开资料显示，央行本周未对到期的150亿元三年期央票续作，但市场传闻称央行对两家大型国有商业银行定向发行了1,000亿元央票。对此，三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师李刘阳认为，定向央票是指向两家大行，仍可理解为结构化调控的一个环节。

月初公布的中国6月官方制造业PMI一如市场预期续升，并创下六个月高点，同期汇丰制造业PMI终值则今年首次进入扩张区间，先行指标的回暖印证了在一系列微刺激政策下，中国经济企稳态势已确立。不过国务院总理李克强周三强调，中国经济下行压力依然存在。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 bit.ly/VGAS3G

**结构性调控延续**

针对定向央票发行传闻，李刘阳进一步分析指出，经济初现企稳态势，货币政策尚不存在充分的转向基础，结合此前对兴业银行(601166.SS)等服务三农、小微企业达标的银行进行定向降准，以及本周的存贷比口径调整的政策分析，总量上是保持政策稳定的，结构上仍然有保有压。

“有可能是担心流动性松了后，大行还是会对大型国企，或杠杆率高、效率比较低的行业进行支持，所以对其进行定向央票，”他称。

上海证券报周四报导称，工商银行(601398.SS)、建设银行(601939.SS)、中国银行(601988.SS)和农业银行(601288.SS)四家国有大型银行6月存款大增2.2万亿元，同期贷款新增约2,900亿元。

中信证券首席债券分析师邓海清也认为，假设定向央票为真，那么对大行定向续作无碍释放股份制和城商行的流动性；本轮宽松是有序的宽松，在现阶段表现为结构性宽松，大行的央票到期对支持小微、三农意义不大。

饱受中国银行业诟病的的75%存贷比监管红线，在实施近20年后近日终于由银监会做出调整。而6月中旬央行已对符合审慎经营要求且“三农”和小微企业贷款达到一定比例的商业银行定向下调人民币存款准备金率0.5个百分点。

上海一大型券商交易员则提到，暂时看不到全面放松可能，但央行亦不会立刻转向全面回笼资金，而是以调节资金流向为主，目前来看，银行间资金面不会明显转紧，“但应该是不会比上半年更松了，所以操作上还是要谨慎一点。“

中国银行间市场周四资金面宽松，主要回购加权利率CNREPO=CFXS呈回落态势，但现券一二级市场信心不足，进出口行新债发行边际收益率再定在投标上限。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购操作向市场投放资金。随后自2月中旬起，转向正回购操作，期限包括14天和28天期两种。虽然二者操作频率不尽相同，但各自中标利率一直分别持稳在3.80%和4.00%水平。但自4月下半月起，即只有28天期正回购。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，期末常备借贷便利余额为零。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) 200

(周四) 100

逆回购 (周二) --

(周四) --

央票到期 150

央票到期续做 --

正回购到期 700

逆回购到期 --

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净投放 550 (完)

(审校 张喜良)

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