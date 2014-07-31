中国公开市场正回购利率下调很可能是全面降息的前奏--华创

路透北京7月31日 - 中国国内券商--华创证券周四在点评报告中指出，正回购利率下调很可能是全面降息的前奏，预计会先调整各期限正回购利率，逐步进入全面降息的观察窗口。

中国央行今日在公开市场三个半月来首次动用14天正回购，且中标利率较此前降低10个基点至3.70%。华创在报告中指出，正回购利率目前是货币市场“锚”，尚未形成向信贷利率传导的顺畅机制，因此要降低信贷融资成本，还需降低基准利率。

“从今年货币政策操作的节奏来看，往往是先小步+局部，且行且观察。预计会先调整各期限正回购利率，逐步进入全面降息的观察窗口。”报告称。

华创认为，本周二召开的中央政治局会议基本明确了稳增长在下半年的政策考量中的权重增加，要求财政金融加大对实体经济支持，稳增长共识度提高，财政及货币政策或走向实质性双松格局。

而目前看来，定向降准、再贷款等定向工具的价格引导作用较为有限，如果依靠大规模数量宽松来引导价格下行，可能带来杠杆率进一步上行的风险，6月份M2和信贷数据已初现端倪。

“二季度以来定向数量型工具并未带来信贷融资成本的明显下降，...适时启用价格型工具更为合理。”华创称。

上周三召开的国务院常务会议多措并举缓解企业融资成本高的问题，会议表示要继续坚持稳健的货币政策，保持信贷总量合理增长，着力调整结构，优化信贷投向，对小微企业贷款实行差别化监管要求。

华创在5月初报告中曾经指出，货币政策调控框架正在经历从主要依赖数量型工具向数量型和价格型工具并重转型，暗示在总体准备金维持不变、货币供应量保持稳定的同时可以对利率“锚”进行预调微调。

“近一个阶段来，市场跟随的有效利率‘锚’主要是正回购利率，可能成为货币政策进一步微调的重要工具。”报告称，而在目前资本流入压力仍较大的情况下，仍需依赖数量型政策工具，全面下调准备金的概率较低，可考虑动用价格型工具。

周二召开的中国中共中央政治局会议称，下半年要保持宏观政策连续性和稳定性，针对经济运行中的突出问题，更加注重定向调控；要发挥好财政金融资源效力，加大对实体经济支持力度，优化财政金融资源配置。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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