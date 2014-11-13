分析：中国公开市场“标配”定式延续 央行政策创新工具蓄势待发

作者 吴芳

路透上海11月13日 - 中国央行公开市场本周连续第五周平稳对冲操作，“14天正回购+200亿”的标配定式已延续一个半月。央行货币政策创新工具层出不穷，令公开市场操作回归淡静，在10月宏观数据密集公布期间，央行政策暂时仍难脱观察期。

分析人士并指出，尽管中国经济大幅下滑可能性在降低，但监管层降低融资成本仍长路漫漫，令机构对正回购利率调降预期不减；央行三季度货币政策报告已揭开MLF(中期借贷便利)等创新工具面纱，随着年底临近，预计“工具箱”将蓄势待发，使用频率有望逐步增强。

“央行工具日益丰富，公开市场有点弱化，”国海证券固定收益研究员黄诗诚表示，正回购利率持稳对冲也是信号，意味着即将公布的10月经济数据不会太差，而此前两次正回购利率调降都是在数据公布时期。

央行公开市场本周连续第五周资金回笼量与到期量持平。其中周二和周四仍各自进行了200亿元人民币正回购，中标利率依旧持稳于3.40%。

路透调查中值显示，中国即将公布的10月新增人民币贷款预计小幅回落至6,500亿元，因季节性因素和信贷需求疲弱；10月末M2同比增速则料持平于上月的12.9%。而今日午后公布的最新数据显示，中国10月工业、投资和消费增速均下行，显示后期经济增长压力较大。

“除了正回购利率，公开市场主要关注点确实已经转移了，MLF抢了风头，数量不重要了，”南京证券固定收益分析师杨浩认为，从三季度货币政策执行报告来看，一个很重要的词是“保持中性适度环境”。

“短期通胀就不说了，经济只要保持住，(正回购)利率也不会怎么动了，”他称。

央行上周发布的三季度货币政策执行报告称，今年9月创设和开展中期借贷便利（MLF）操作，9月和10月通过MLF向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等分别投放基础货币5,000亿元和2,695亿元，期限均为三个月，利率为3.5%。

央行同时还通过抵押补充贷款工具（PSL）为开发性金融支持棚户区改造提供长期稳定、成本适当的资金额度，并自9月份起适度下调了PSL资金利率。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/xed43w

**降低实体经济融资水平任重道远**

虽然今年以来伴随着定向宽松等刺激政策加码，降低实体经济融资成本的政策力度只增不减，且央行货币政策报告也表示，三季度末贷款加权利率跌落7%，降低融资成本高已经有所缓解，但业内人士认为，降低融资成本的效果或许言过其实，未来仍旧任重道远。

“三季度末贷款加权利率跟二季度比还是上升的，只能说，通过MLF、PSL等创新且直达的基础货币投放工具达到了遏制融资成本上升的趋势，”东莞银行金融市场部分析师陈龙指出。

数据显示，三季度末贷款加权利率比二季度上升1bp(基点)至6.97%，一般贷款加权利率亦比二季度上升7bp。

他并认为，短期来看，公开市场降低正回购利率的边际效用在递减，而当前经济发展的关键问题是如何用稳定平衡的政策环境来培育新的增长点，通过比如企业重组和人民币国际化来达到存量结构调整优化和复苏，然后退出宽松，“在中国，这个路还很长。”

因此，陈龙认为，央行在年内接下来的时间里，将继续维持公开市场操作的稳定性，避免操作上的波动给市场心理预期带来不必要的扰动；同时，继续加强非公开市场工具MLF、PSL等的使用力度，包括数量投放和价格引导，以便能够推进货币政策工具的完善和全力达成降低融资成本的目标。

“债券的利率是在降低，但是债券只占社会融资总量的一小部分而已，信贷这一块其实是降不下去的，还在那里卡着，”华南一银行交易员亦认为。

**货币政策创新工具箱仍有望发力**

短期市场对公开市场变动预期减弱，虽然低通胀提供政策放松空间，但机构对于央行未来进一步降准、降息的宽松刺激亦觉得可能性不大，而对货币政策创新工具的依赖性在升温。

10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅停留近五年来最低点，通胀下行趋势持续，折射经济增长乏力局面并未改观，为货币政策继续定向宽松留出空间。分析人士认为，央行会继续采取多种手段维持市场流动性整体宽松并引导利率下行，不过年内全面降息降准可能性不大。

在MLF、PSL等创新工具的选择上，黄诗诚认为，考虑到美联储退出QE(量化宽松)，外围流动性收紧，预计MLF延期的可能性在增强，而且宏观经济基本面还是有一定压力，年底资金面也面临不确定性，延期操作应该是概率比较大。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)10月底结束月度购债计划，并不再称美国劳动市场闲置“显着”，展现了对经济前景的信心。

“MLF是央行想完善利率短中长期传导的机制，PSL则是扶持转型升级的产业方向，两者是相辅相成的。”陈龙认为。

他并指出，近期有消息称，央行有望将放开对城商行PSL的申请，或许就是一个苗头；而未来的MLF在规模上可能不会进一步放大，但对MLF的展期以便宽松形势延续和价格传导有效将是必须的。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同，而自7月末开始，正回购期限一直为14天期。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二三季度均则未开展SLF。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) 200

(周四) 200

逆回购 (周二) 0

(周四) 0

央票到期 --

央票到期续做 --

正回购到期 400

逆回购到期

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净投放 0

(完)

(审校 张喜良)

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