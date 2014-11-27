中国公开市场正回购暂停 降息打开货币政策想象空间

2014年11月24日在北京拍到的中国人民银行大楼的照片。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

作者 边竞

路透上海11月27日 - 在上周末意外降息后，中国央行本周公开市场也动作频频，周二正回购量缩价跌，周四则时隔四个月再度暂停正回购操作。央行在价格政策工具上已祭出降息的“终极大招”，而随着正回购的停做，未来货币政策在数量工具的想象空间亦被打开。

业内人士指出，降息对于缓解实体经济融资贵是良方，但融资难的问题也相当突出。在当前基础货币投放渠道有限，流动性整体不算充裕的环境下，有必要动用更多数量政策工具，营造更为宽松的货币环境，货币政策之功效方能更为明显。

他们并认为，在数量工具的选择上，央行可选择的工具不少，除了此前两月已大规模使用的中期借贷便利(MLF)，以及期限更多的SLF(常备借贷便利)和SLO(短期流动性调节工具)可配合使用外，传统的政策工具也将被纳入视野，重启逆回购以及降准的可能性都在上升。

上海一银行交易员称，在目前资金形势下，正回购逐步减量至停止操作并不意外,“怪不得央妈(周二)一次性降(正回购利率)20个(基)点，上次的50亿纯粹是为了降息。”

央行公开市场今日未进行任何操作，这也是四个月以来正回购操作首度暂停。而紧随央行降息步伐，周二公开市场14天正回购利率在时隔六周后再度下调20个基点(bp)，为年内第四降，操作规模则进一步缩量至50亿元。据此计算，本周公开市场净投放350亿元人民币。

澳新银行中国经济师周浩表示，央行周二下调正回购利率是降息之后预期之内的动作。然而货币市场利率整体上依旧坚挺，七天回购利率交易区间大致在3.2%-3.5%，总体来说和降息之前变化相对有限。

他还谈到，在很大程度上，这也反映了监管层在货币政策上面临的两难境地，因为仅通过降息尚不足以有效管理市场的预期，为了引导资金成本实质下降，央行仍需要使用数量工具，如调降存款准备金率，以增加流动性的供给。

中国央行上周六（22日）时隔逾两年后重启不对称降息，将一年期存款和贷款基准利率分别下调25和40个基点，并扩大存款利率浮动上限。此举旨在更有效降低融资成本提振经济，新的降息周期料由此开启。[nL3S0TB41X]

银行间市场本周质押式回购利率整体震荡回落，但依旧高于本周新股密集发行前两周的水平；北京时间11:45，七天期回购加权平均利率CN7DRP=CFXS报3.3437%，较11月17日3.10%附近的收盘水平仍偏高。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/xed43w

**降息打开政策预期上限**

尽管此前市场对于货币政策的预期乐观，但由于央行一直强调不会走向全面宽松，对于降息降准这类政策工具，机构也始终未敢抱有太大的预期。而央行出人意料地宣布降息，无疑为市场打开了预期的上限。

市场人士认为，在价格政策工具出现突破口后，更多数量政策工具被启动的可能性也在增加。目前外汇占款不振，此外存贷比指标计算调整可能纳入同业存款，这些存款需补缴存款准备金，可能逾万亿的规模对资金面的冲击不可小觑，需要政策在流动性方面进一步扶助。

中金公司债券研究团队认为，从方向上看，随着降息后人民币汇率开始贬值，外汇占款放缓趋势仍将延续，未来大概率采用逆回购或者降准的方式来放松流动性。

上周的国务院常务会议指出，当前融资成本高问题仍然是突出问题，将进一步有针对性地进行缓解，包括增加存贷比指标弹性、建立市场利率定价自律机制等十方面措施。

中金公司还指出，通胀压力进一步放缓也将倒逼货币政策加速放松，预计11月CPI(居民消费价格指数)同比涨幅只有1.4%，进一步降至年内低位，12月即便因基数小幅回升，幅度也有限。

而11月工业增加值受APEC会议影响，增速可能下滑比较明显，因此货币政策的放松可能是“趁热打铁”，在12月和明年1月追加进一步放松，可能的形式包括降准、降息、重启逆回购等，预计未来债市收益率曲线仍是牛市变陡，债仍未冷。

**关注逆回购近期会否重启**

随着周四正回购停做，以及年末时点的逐渐临近，市场人士的第一反应就是：逆回购可能很快要回来了。

“闹不好下礼拜逆回购就有了。停了正回购，后面各种预期就挡不住了。”广发银行高级交易员颜岩称。

澳新银行周浩亦认为，目前来看，央行仍需继续观察更多经济数据，以决定是否降准；而在降准前，央行有望率先在公开市场重启逆回购操作，这一幕最快在下周二可能就会见到。

中国央行货币政策委员会委员陈雨露周二曾表示，央行将会等待第四季经济数据公布后再考虑进一步降息和放宽政策，且表示出台决议将取决于美国和日本的货币政策。[nL3S0TF3YU]

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同，而自7月末开始，正回购期限一直为14天期。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二三季度均则未开展SLF。

而三季度央行还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，9月和10月通过MLF向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等分别投放基础货币5,000亿元和2,695亿元，期限均为三个月，利率为3.5%。

央行同时还通过抵押补充贷款工具(PSL)为开发性金融支持棚户区改造提供长期稳定、成本适当的资金额度，并自9月份起适度下调了PSL资金利率。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） 50

（周四） --

逆回购 （周二） --

（周四） --

央票到期 --

正回购到期 400

逆回购到期 --

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净投放 350(完)

**央行公开市场相关报导[CN/MMTCN]

**公开市场回购及央票未到期表格 [CN/MMTCN-CFACT](完)

(审校 张喜良)

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