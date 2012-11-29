中国公开市场连续四周净回笼

* 月末因素致本周逆回购规模较上周稍放量

* 但未扭转此前续三周净回笼,本周净回笼400亿

* 或借财政存款投放契机,削薄逆回购到期规模

* 经济筑底的判断再被印证,年内降准可能小

作者 康熙泽

路透北京11月29日电---受月末因素扰动,中国央行公开市场逆回购本周操作规模灵活调整,较上周稍显放量,以实现维持资金面稳定.但当周整体未扭转此前连续的净回笼,规模达400亿元人民币.

虽然截止本周公开市场续四周净回笼,但近期宽资金格局不改.业内人士指出,年底时点渐行渐近,可能导致流动性吃紧因素比较有限,而财政存款有望陆续投放或对流动性向宽予以扶持,监管层可借这一契机,灵活缩减逆回购操作规模,以削薄逆回购存量.

"此前三周以来陆续缩量,只是到了月末最後一周(逆回购操作规模)可能稍微放大了一些."招商银行分析师刘俊郁认为,逆回购规模灵活调整,不过具体量或不是监管层的首要关注点,央行最重要的还是关注资金面、资金成本的稳定情况.

央行公开市场本周共净回笼400亿元人民币,同期逆回购操作量2,140亿元,较上周2,030亿元的规模仅仅稍有放大.而回顾过去数周,继10/29-11/2日当周公开市场逆回购操作达5,680亿元的天量後,本月来单周规模呈逐次递减.且至本周公开市场已连续四周净回笼,累计金额2,400亿元.

对於本周逆回购的稍显放量,华东一银行交易员提到,虽然周初时二级市场资金价格较"批发价"处於低位,但若机构都集中在二级市场融入资金或造成市场流动性紧张,可能会引发供不应求的担忧.

上述交易员表示,该行也出於这样的考量,参与了本周公开市场部分期限逆回购品种的投标.

公开市场一级交易商一般於周一和周三上午11:00前向央行上报本周的公开市场需求.

央行公告显示,公开市场周四进行了总额790亿元的逆回购操作,其中七天期290亿元,利率3.35%;14天期500亿元,利率3.45%.周二则进行了1,350亿元七天和28天逆回购操作.

欲浏览今年三季度来中国央行公开市场单周净投放或净回笼资金变化图,请点选:(link.reuters.com/qat34t)

**借财政存款投放,削薄逆回购未到期"雪球"**

今年二季度末至今,央行滚动进行逆回购操作,在资金面出现紧张时灵活的施以援助,以实现维稳意图.不过作为短期流动性调节工具,逆回购未到期资金阶段性"滚雪球"式增长,也为後续的调节增添了压力.

有市场人士就表示,年底渐行渐近,可能导致流动性吃紧的因素并不多,而财政存款有望陆续投放对资金面予以扶持,所以监管层或可借这一契机,未来灵活缩减逆回购操作规模,以实现削薄逆回购存量.

北京一银行交易员表示,去年12月财政存款投放规模达12,000多亿元,他大胆预测,如果今年也能接近一万亿,从当前角度看覆盖逆回购未到期资金应该不成问题.

"越滚越低,这样余额就可以慢慢减少,实际上最近几周如果光看公开市场的话,都是净回笼的,所以逆回购余额其实是一直在下降."他说.

刘俊郁也指出,当前公开市场更多表现出的还是一种向市场补充资金的渠道,所以如果市场中实际的投放资金来源有所增加,那麽公开市场将会相对缩减."毕竟其主要目的是调节资金,而不是投放."

据央行数据显示,2007年-2011年历年12月份财政存款均为投放,且除2007年外,当月投放量都居於9,000亿元上方;据路透测算,过去五年,12月份中国财政存款投放均值约9,608.5亿元.

欲浏览2007年-2011年历年12月财政存款投放规模,请点选(link.reuters.com/rat34t)

不过也有业内人士提到,一般财政存款或在每年年末集中投放,但若将今年各季度末财政存款投放与过去相比较,或发现今年3月、6月和9月各时点的投放量稍显增长.那麽今年财政存款投放是否将按市场惯有的思路进行还有待观察,年末的投放规模具有不确定性.

根据刊登在央行2010年和2011年金融机构人民币信贷收支表中数据显示,过去两年3月、6月和9月三个月份财政存款投放均值分别为1,371.14亿元、726.78亿元和3,087.24亿元.而今年上述三个月份的财政存款投放为4,057.84亿元、2,359.65亿元和3,697.98亿元.

截止周四,公开市场逆回购未到期资金合计达5,210亿元.

**年内降准可能小**

最新公布的汇丰中国11月PMI初值数据向好,进一步支撑国内经济筑底的判断,加之近期宽资金格局不改,在此情况下,货币政策继续放松的必要性较小.

投资银行高盛高华中国宏观经济学家宋宇表示,鉴於经济增长已经在9、10月份连续两个月反弹,全年国内生产总值(GDP)增速低於目标的风险已经很低,而且"十八大"召开之後且政府交接过渡将持续至2013年3月的情况,其认为政府进一步放松政策的可能性不高.

中国今年三季度GDP同比增长7.4%,连续第七个季度放缓,并创三年半新低.不过前三季度GDP累计同比增长7.7%,仍高於政府年初设定的全年增长目标7.5%.

路透最新调查显示,中国11月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计回升至50.6,这意味着该指数将创七个月最高水准,也是连续第二个月处在荣枯分水岭上方.

但在稳定的政策预期下,降准可能性和必要性仍未被完全排除.

国开证券宏观经济分析师杜征征就认为,央行可能更多需要为明年考虑,该机构预测到明年四季度居民消费价格指数(CPI)可能反弹至3.6%-4%之间,货币政策更趋向稳健.但当前,如要实现经济稳增长,还需货币政策的配合以夯实基础.

所以他预计如果还有一次降准的可能,它的时点宜早不宜迟."那麽如果年内有降准可能,我们认为年底资金面若出现趋紧的话,是个比较合适的时间窗口."他说.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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逆回购 (周二) 1,350

(周四) 790

央票到期 150

正回购到期 --

逆回购到期 2,690

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净回笼 400(完)

--审校 杨淑祯

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