中国公开市场四周空窗央行态度谨慎 三季度资金预期难乐观

2013年5月7日，北京拍摄到的100元面额的人民币。 REUTERS/Petar Kujundzic

7月18日 - * 央行公开市场操作连续四周空窗，本周净投放1,600亿

* 资金价格虽有所回落，但央行态度仍谨慎

* 外占趋势减少加之央行无主动放松意图，三季资金不宜太乐观

* 但出于经济托底需求，不排除年底前政策出现放松可能

作者 李宏薇

路透上海7月18日 - 从6月下旬银行间市场出现资金骤紧后，中国央行公开市场已连续四周空窗操作，其中本周仅到期资金致净投放1,600亿元人民币。在流动性已基本恢复的情况下，央行此举维稳意图强烈。

不过对经历过流动性困局洗礼的市场参与者来说，央行坚持不通过公开逆回购也释放出不会主动放松信号，加之外汇占款的减少趋势，未来一段时间资金价格中枢上移应是大概率事件，至少三季度对资金面的预期不宜太乐观。

放眼更长时间点，业内人士认为，若中国经济弱势得不到好转甚至更差，政府对经济增长的“托底”需求或致年内货币政策仍有放松可能。

安信证券研究员袁素表示，进入7月以来，资金面逐步恢复稳定，但大型银行分红及缴税等因素仍在，目前央行进行逆回购或者正回购的必要性并不是非常强。

“如果现在出来这么一个操作的话，政策指向性会比实际调节意义更大，尤其是在暂停一段时间之后。我觉得央行可能也在观望。”她认为。

6月下旬银行间市场隔夜及七天等主要回购利率飙涨，加权利率均突破10%并创下历史新高，其中隔夜品种盘中最高更触到30%的“天价”。截至目前上述品种加权利率已跌落到4%以下。

北京一大型券商分析师也表示，近一个月公开市场连续零操作，应该是央行持续安抚市场的一个方面，“6月份央行是有点极端了，现在是纠正回来。”

自6月下旬起，央行公开市场未进行任何操作，仅靠央票到期等被动投放资金。包括本周的1,600亿元，最近四周公开市场累计净投放资金2,310亿元。

欲浏览2013年中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选(link.reuters.com/tuc79t)

**三季度资金预期不宜过于乐观**

随着银行间资金利率的回落，主要回购利率的定位吸引各方关注。多数机构认为，未来一段时间价格中枢较上半年，尤其是1-5月的低位将有所上移；而且即使资金紧绷央行也不公开进行逆回购，彰显其毫无主动放水的意图，因此对三季度资金面预期不宜太乐观。

不过考虑到中国经济增长形势不佳，官方此前对经济“上、下限”的说法，意味着政策仍有“托底”任务，年底前不排除货币政策会出现一定放松。

北京一大型银行交易员表示，6月资金紧张，央行也未公开进行逆回购操作，而仅对一些机构给予了相应的流动性支持。结合用好货币增量，盘活存量的新基调，央行不主动放水的意图还是相当明显的。

另外，从年初至今，流动性的主要供给之一--外汇占款增量逐月下降，未来不排除出现减少的可能。而就目前情况判断，央行应无出手意愿和可能。因此，回购利率继续下行的空间受限，甚至不排除未来再反弹的可能，至少在三季度，资金面预期不宜太乐观。

在对央行对流动性的具体管控力度方面，广发银行高级交易员颜岩指出，目前流动性有所恢复，央行没有放松的必要。但考虑到未来外汇占款可能出现的趋势性下降等因素，央行进一步收紧的可能性也不大。

“(央行)需要时间摸清基础货币的投放趋势，主要方面即是外汇占款的趋势。基础货币投放如果骤然减少，那么逆回购和降准可能性也很大。”他表示。

在2012年11月外汇占款变动意外为负值以后，去年12月至今中国连续六个月外汇占款正增长。不过5月已跌落至千亿元之下，而1月曾一度接近7,000亿元。招商证券报告预计6月新增外汇占款将低于5月，规模区间在-1,000至0亿元，中值为-500亿元。

也有机构对后市资金面看法较为乐观，因资金面改善趋势已经基本确定。例如广被关注的隔夜和七天回购价格中枢，上述券商分析师认为，隔夜应该跌到3%以下，七天则可能回到3%-3.5%区间。

“(资金面)改善的趋势已经很确定了。其实7月份还有不少收紧的因素，但央行和财政部已经再做对冲了，8月份就会松下来。”该分析师称。

对于整个市场流动性的情况，敦和投资有限公司宏观策略总监徐小庆日前也表示，下半年央行货币政策重新放松的可能性较大。因美国QE(量化宽松政策)退出可能导致的境内流动性被动收紧，以及未来市场利率缓慢下行，都给政策放松提供了要求或条件。

**公开市场重启需待条件成熟**

约一个月央行在公开市场未进行任何操作，市场多将其何时重启操作，看成判断央行对流动性满意程度的重要指标。

上述券商分析师表示，央行“应该会在比较确定松下来的情况才会重启央票或者正回购吧。下周没有到期，估计也不会重启的。”

北京的银行交易员也称，除已知的分红缴税外，上月末央行对部分机构的流动性支持，也有可能在7月末前到期，虽然只是猜测，但不排除月末前资金面仍有可能出现波动。因此央行应会等待更为稳妥的时间点去重启操作。

在6月银行间市场出现流动性困局后，央行多次表态稳定市场情绪。具体包括将继续实施稳健的货币政策，根据市场流动性的实际状况，积极运用公开市场操作、再贷款、再贴现及短期流动性调节工具(SLO)、常备借贷便利(SLF)等，适时调节银行体系流动性，平抑短期异常波动。

香港一外资银行分析师则指出，央行何时重启操作，对资金价格判断的信号意义更甚于对流动性的回收。

“(公开市场操作再)出来的时候也代表，他们不想回购利率再跌下去。”她认为。

银行间资金市场在风平浪静数日后，周四早盘出现一个小插曲。隔夜回购意外以5.92%开盘，较上日加权跳升近300基点(bp)引发多方猜测。虽然加权利率后被多笔大量低价拉回，但在分红缴税未结束前，市场心态仍较脆弱。

从政策层面分析，徐小庆表示，囿于目前公开市场正回购和央票利率均低于二级，制约操作重启。而央行一直在强调稳健的货币政策不变，强调流动性总量无忧而仅是结构性问题，也反映出央行不会主动上调央票的发行利率。

剩余期限约两个月的央票1301010券最近一笔成交在3.70%；而公开市场今年5月重启三个月央票发行后，收益率一直持平在2.9089%。最后一次央票发行在6月20日，当日发行量20亿元。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。

不过进入6月份，资金面渐趋紧张并不断加剧，央行先后暂停了正回购操作和央票发行。而2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆回购操作。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) --

(周四) --

逆回购 (周二) --

(周四) --

央票 （周二） --

（周四） --

央票到期 1,600

正回购到期 --

逆回购到期 --

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净投放 1,600(完)

(审校 张喜良)

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