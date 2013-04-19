中国启动新一轮储备棉投放

路透北京4月19日 - 为更好的满足纺织企业对投放的储备棉品种和等级结构等需要，中国储备棉管理总公司 表示，除继续投放老储备棉以外，将自即日起组织投放部分2011年度进口棉以及2012年度临时收储的棉花。

刊登在中国棉花信息网的公告并显示，2013年3月底前已审核通过的企业，其允许最大购买数量累计不超过其八个月的棉花使用量，中国棉纺织行业协会不再重新审核其每月购买量，而是根据企业每月纱产量和原申请的每月购买量进行测算核定。

而2013年4月1日以后提出申请的企业，其允许最大购买数量不超过其六个月的棉花使用量。

中国是全球最大的棉花消费国，其2012年度棉花临时收储交易已于今年3月29日结束，而本轮储备棉投放工作将于2013年7月31日结束。

中国2013年度中国棉花临时收储预案显示，该年度将继续敞开收储，临时收储价格较上年度维持不变，即2013年度棉花临时收储价格为标准级皮棉到库价格每吨20,400元人民币，收储质量按新棉花标准执行，此举符合市场此前普遍预期。（完）

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(发稿 尹嫄婷 审校 曾祥进)

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