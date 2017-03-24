中国将进一步放宽外资准入 推进更深层次对外开放--张高丽

中国证监会下发新一批六家企业IPO批文 募资总额至多34亿元
路透上海6月17日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批六家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过34亿元人民币。
路透北京3月24日 - 中国国务院副总理张高丽周五称，中国将推进更深层次、更高水平的对外开放，并修订外商投资产业指导目录，进一步放宽外资准入；同时，加快推进自由贸易试验区建设。
外交部网站援引他在出席博鳌亚洲论坛2017年年会时的讲话并称，希望外商优化投资方向，积极参与区域发展重大战略，进一步优化外资产业结构和区域布局，加大对先进制造业、生态环境治理、欠发达地区等投资力度。
“我们正在深化外资管理体制改革，现在95%以上的新设外资企业不再需要审批、只需备案。”他称，“在资质许可、标准制定、政府采购等方面，对内外资企业一视同仁。”
张高丽并指出，希望外商提高投资质量，对接中国供给侧结构性改革，强化创新驱动，加强在华研发合作，加大先进技术、人才和管理经验的引进使用力度。
中国国家主席习近平此前称，中国开放的大门不会关上，要坚持全方位对外开放，继续推动贸易和投资自由化便利化。（完）
(发稿 马蓉；审校 曾祥进)
路透上海6月17日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批六家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过34亿元人民币。
路透北京6月16日 - 中国商务部周五公布，5月非金融对外直接投资(ODI) 为82.2亿美元，同比下降38.8%；1-5月累计ODI为345.9亿美元，同比下降53%。
路透北京6月16日 - 中国5月外汇占款连续19个月下降，降幅为连续第五个月收窄，并续创逾一年半新低。市场人士认为，这主要与美元走势弱于预期、人民币贬值预期弱化有关；但随着美联储加息及缩表进程的开启，美元或将再度走强，下半年外汇占款降幅持续收窄趋势或中断。