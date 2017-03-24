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中国财经 | 2017年 3月 24日 星期五 18:35 BJT

中国将进一步放宽外资准入 推进更深层次对外开放--张高丽

路透北京3月24日 - 中国国务院副总理张高丽周五称，中国将推进更深层次、更高水平的对外开放，并修订外商投资产业指导目录，进一步放宽外资准入；同时，加快推进自由贸易试验区建设。

外交部网站援引他在出席博鳌亚洲论坛2017年年会时的讲话并称，希望外商优化投资方向，积极参与区域发展重大战略，进一步优化外资产业结构和区域布局，加大对先进制造业、生态环境治理、欠发达地区等投资力度。

“我们正在深化外资管理体制改革，现在95%以上的新设外资企业不再需要审批、只需备案。”他称，“在资质许可、标准制定、政府采购等方面，对内外资企业一视同仁。”

张高丽并指出，希望外商提高投资质量，对接中国供给侧结构性改革，强化创新驱动，加强在华研发合作，加大先进技术、人才和管理经验的引进使用力度。

中国国家主席习近平此前称，中国开放的大门不会关上，要坚持全方位对外开放，继续推动贸易和投资自由化便利化。（完）

(发稿 马蓉；审校 曾祥进)
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