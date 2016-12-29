中国国务院会议确定扩大对外开放 将修订外商投资产业指导目录

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京12月29日 - 中国国务院周三召开常务会议，确定扩大对外开放积极利用外资的政策措施，将以深化改革促开放，降低制度性交易成本，推进对外资全面实施准入前国民待遇+负面清单管理模式，简化外资企业设立等程序；并落实内外资统一的注册资本制度。
中央人民广播电台周四援引会议内容称，要修订外商投资产业指导目录，鼓励外商更多投资先进制造业和生产性服务业，“中国制造2025”战略政策的政策措施，同等适用内外资。
“要毫不动摇坚持对外开放基本国策，按照内外资一视同仁原则，进一步营造公平竞争环境，推动新一轮高水平对外开放。”会议称。
同时，取消轨道交通设备、油脂加工等领域外资准入限制，放开会计、审计、建筑设计等准入，支持外资以特许经营方式参与环保市政等基础设施建设运营。
会议并强调，各地区各部门不得擅自增加对外资企业的限制，政府采购依法依规平等对待外资企业在中国境内生产的产品。
此外，允许外资企业参与国家科技项目，同等适用研发费用加计扣除等优惠，严格保护知识产权；支持中西部承接外资产业转移，对鼓励类外商投资可给予资金、用地等支持。
中国商务部部长高虎城此前曾表示，“十三五”（2016-2020年）时期，将放宽外资投资准入，进一步放开一般制造业，吸引外资进入高端制造业和现代农业，增强外资对华投资信心，促进利用外资稳定发展。（完）
(发稿 马蓉；审校 张喜良)
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路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。