焦点：中国承诺进一步开放经济 但外国企业表示怀疑

1月17日，中国国家主席习近平在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛年会上发表讲话。 REUTERS/Ruben Sprich

路透北京/上海1月18日 - 尽管中国国家主席习近平周二在达沃斯发表讲话，且政府也拿出放宽外资限制的新计划，但要让外国企业相信中国对经济自由化的诚意，还有一段路要走。

习近平在世界经济论坛上有力地维护了经济全球化，并描绘出一幅中国经济“全面开放”的图景。然而外国企业却是另外一种眼光。

中国美国商会(American Chamber of Commerce in China)周三公布的一项年度调查显示，逾80%的会员企业认为自己在中国不如以前受欢迎，多数企业对中国开放市场的承诺没什么信心。

“我认为，习主席谈到这些事情自然是好事，”商会主席William Zarit说。“但愿市场会有一些市场开放行动。但我认为目前还未看到。”

中国国务院周二公布的扩大对外开放措施，印证了外资企业受到的限制范围。

中国政府网刊登的通知称，中国将放宽一系列金融服务业外资准入限制，推进电信、互联网、文化、教育、交通运输等领域有序开放。

国务院还表示，将允许外商投资企业在中国证券交易所上市，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券等各种债券融资工具。

中国发改委周三也在其官网上表示，地方政府可制定出台吸引外资的优惠政策，重点是制造业项目。

它还承认，部分外资企业在撤离中国。

“如果国务院和其他政府部门真的要扩大对外开放，他们有很多事要做，”中国美国商会的政策委员会主席Lester Ross表示。

中国欧盟商会主席Joerg Wuttke对开放承诺表示欢迎，但也指出“开放说了很多年”，目前企业希望看到接下来有什么具体行动。

“对欧盟商会来说，中国与欧盟正在进行的投资协议谈判如果能达成协议，将是这项承诺的真正体现，”他表示。

**缺乏细节与时间表**

国务院的上述通知并未给出细节与时间表，分析师怀疑近期在开放外资进入股市方面有任何值得庆祝的重大利好。

“鉴于股市现在面临的压力，外资企业不太可能以相当大的规模在A股上市，”美银美林中国股市策略主管崔巍表示。

此外，这项计划也可能与更紧迫的政策任务发生冲突--北京当局正力图阻止资金外流。去年资本外流等因素已导致人民币贬值近7%。

“如果允许外资企业把IPO募集资金汇至海外，可能也会影响汇率，”崔巍补充称。

散户朱海峰(音译)表示，对于他来说情况不会有太大变化。他已经可以通过沪港通购买外国股票，而且他认为外资争相来中国上市的可能性不大。

“我认为，只有当中国经济全面复苏，而且人民币停止贬值，外企才会考虑在中国上市，大约需要两到三年。”

能源产业方面，Wood Mackenzie上游油气业务研究主管Angus Rodger表示，尽管中国可能希望更多民间企业投资下游产业，但其不太可能允许在钻探生产方面占主导地位的国有石油企业受到重大挑战。

“我认为短期内不会看到这种情况，实际上，我认为这根本就不会发生，”他说。

投资中国股市的一名香港基金经理表示，“表面看这是朝合理方向迈出一步，”但在特朗普即将就任美国总统之际，政治因素的影响很大。这位基金经理要求匿名。(完)