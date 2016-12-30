中国进一步扩大对外开放 服务业重点放宽银行、证券等领域限制（更新版）

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路透北京12月30日 - 中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制。

这在美联储加息，资本外流压力正困扰包括中国在内的许多国家，以及中国自身经济下行压力不减的大背景下，稳投资仍是中国稳经济的重要手段，而稳定外资在中国投资的政策预期至关重要。

周五在国新办举行的政策吹风会上，国家发改委副主任宁吉喆称，“资本的流进流出压力不光是中国存在，美联储加息之后，世界上很多国家都存在。关于外资企业正常利润汇出，外汇局在12月9日专门发了声明，是不受限制的。”

在回答近期中国对资金流出审查政策是否收紧的问题时，他指出，考虑到对外投资中出现的问题，发改委、商务部及外管局等联合发文对一些资金流出进行真实性审查，但大的政策并没有变化。

11月底中国央行相继出台对六类海外投资严格限制，对资本项下500万美元以上的购汇备案审查，并收紧人民币流出。

外管局官方微博此前亦称，中国已实现经常项目可兑换。真实合规的经常性国际支付和转移，包括货物贸易、服务贸易及股息、红利等对外支付和转移，凭真实有效的交易单证直接到商业银行办理，不予限制。

中国11月央行口径外汇占款减少近4,000亿元人民币，降幅创十个月新高，凸显跨境资金流出压力依然较大同时，亦直接加剧国内流动性紧张局面。与此同时，中国11月末外汇储备为30,515.98亿美元，续创2011年3月末以来新低，环比则减少690.57亿美元，为连续五个月下降，并创1月以来最大单月降幅。

**进一步扩大对外开放**

本周三中国国务院常务会议审议通过了关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，明确进一步扩大对外开放，进一步创造公平竞争的环境以及进一步加强吸引外资工作。

发改委提供的新闻稿显示，通知内容还包括放开会计审计，建筑设计，评级服务等领域限制，推进电信、互联网、文化、教育等敏感领域有序开放。

制造业重点取消轨道交通设备、摩托车、燃料乙醇、油脂等领域限制。采矿业放宽非常规油气以及矿产资源领域限制。“中国制造2025”战略的政策措施同等适用于外资企业。

同时，鼓励外资以特许经营方式参与基础设施建设，国家科技计划项目向外资企业开放，促进内外资研发合作，支持海外高层次人才来中国创业发展。

宁吉喆表示，中国仍是全球跨国投资最受欢迎的国家。截止2016年11月，中国累计吸引外资超过17,600亿美元。

通知还指出，要进一步创造公平竞争环境。部门制定外资政策，要进行公平竞争审查，公开征求意见，重要事项要报请国务院批准。各地区各部门要确保政策法规执行的一致性，不得擅自增加对外资企业的限制。

按照内外资企业统一标准审核外资企业业务牌照和资质申请。促进内外资企业公平参与中国标准化工作。政府采购对外资企业在中国境内生产的产品平等对待。

严格保护外资企业知识产权，支持外资企业在中国境内上市、发债，拓宽融资渠道，取消外商投资的公司最低注册资本要求，实行内外资企业统一的注册资本制度。

进一步加强吸引外资工作。允许地方政府在法定权限范围内制定出台招商引资优惠政策，对就业、经济发展、技术创新贡献大的项目予以支持。修订中西部地区外商投资优势产业目录，对西部地区继续实行企业所得税优惠政策，支持中西部地区承接产业转移。

支持外资投资项目用地，对鼓励类外商投资工业用地继续按最低价标准70%执行。推进外资跨国公司本外币资金集中运营改革。统一内外资企业外债管理，提高外资企业境外融资能力和便利度。

中国国务院周三召开常务会议，确定扩大对外开放积极利用外资的政策措施，将以深化改革促开放，降低制度性交易成本，推进对外资全面实施准入前国民待遇+负面清单管理模式，简化外资企业设立等程序；并落实内外资统一的注册资本制度。

中国商务部部长高虎城此前表示，今年双向投资进入新阶段，吸引外资提质增效，预计全年实际吸收外资（FDI）约7,850亿元人民币（折合1,260亿美元），对外投资快速增长，预计全年非金融类对外直接投资（ODI）1.12万亿元。（完）