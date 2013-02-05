中国沿边地区开发开放规划有望年内公布--报载

路透上海2月5日 - 据中国证券报周二报导,《沿边地区开发开放规划》有望年内公布.规划拟提出建设120个沿边开放口岸,优惠政策包括金融、财政、人才引进、环境保护、土地供应等诸多方面.业内人士分析,受国际经济环境影响,中国外贸增量正由沿海向沿边转移,该规划的落实将带动沿边地区海量的基础设施建设投资.

该规划将涉及黑龙江、辽宁、吉林、内蒙古、新疆、西藏、广西、云南等八省区,涵盖长达2.2万公里的内陆边境线,边境贸易对象为俄罗斯、朝鲜、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦等14个与中国接壤的周边国家.这120个口岸分为一类口岸和二类口岸,其中一类口岸87个,将在原有城市的基础上加快城镇基础设施和公共服务体系建设,同时建立产业和贸易重点园区.

根据规划,内陆省份将以沿边口岸为依托,开拓新的外部市场,开展互补性贸易,促进边民互惠式贸易,弥补沿边地区大宗商品贸易的不足.沿边地区开发开放主要分为三个大区域,东北地区将建成面向东北亚等重要区域桥头堡,西北地区将建成向中西亚开放的桥头堡,西南地区主要面向东盟、东南亚地区.

参照沿海特区的建设经验,各口岸城市将依据地区实情建设经济开发区、国际合作示范区及重点开发开放试验区等,执行不同的优惠政策.优惠政策涉及金融、财政、人才引进、环境保护和土地供应等方面.为推进金融服务边境贸易,该规划提出将推进边境贸易人民币结算服务.

业内人士分析,从已开展建设的试验区来看,相关优惠政策的支持力度会很大.例如,霍尔果斯中哈国际合作中心区域内执行的政策是:由国内进入该中心的基础设施建设物资和中心内企业自用设备,按照出口贸易政策予以退税;企业从哈方进口基础设施建设物资和区内设施自用设备进入该中心中方区域,按照保税区政策免征关税及进口环节增值税;从该中心进入中方境内的货物按一般贸易照章征收关税和进口环节增值税.

规划将涉及民航、铁路、公路、电网和通信等基建建设投资,例如规划将提及中哈石油管道、俄-大庆石油通道以及中缅天然气通道这三大能源通道,同时强调建设铜矿、橡胶等其它资源的进口通道.这将进一步拓展中国能源输入渠道,增加陆路运输.

业内人士预计,未来国家有望在重大项目规划上适当向边境地区倾斜,加大对边境地区的投入,加大对边境贸易的资金扶持力度,投资将主要集中在边境口岸和市政基础设施上,具体包括边民互市贸易区、出口产品加工区,跨境铁路扩能改造、口岸高速公路等项目.

近年来,受发达国家经济增长放缓以及贸易摩擦增多等不利因素影响,中国对传统贸易伙伴进出口减缓的趋势明显,上海、青岛、广州等沿海口岸进出口额增速下降甚至同比减少,而乌鲁木齐、哈尔滨等内陆沿边的海关进出口数额持续快速增长.

1992年,中国实施沿边开放战略,陆续批准丹东、珲春、绥芬河、黑河、满洲里、二连浩特、塔城、博乐、伊宁、瑞丽、畹町、河口、凭祥、东兴等14个城市为沿边开放城市.而中国去年8月决定建设广西东兴、云南瑞丽、内蒙古满洲里等重点开发开放试验区,加上此前已批准设立的新疆喀什、霍尔果斯经济开发区和珲春国际合作示范区,共同构成中国沿边开发开放先行区.(完)

(发稿 林琦)

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