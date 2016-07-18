中国财团收购欧普拉软件协议破裂 仅买下部分消费者业务

路透奥斯陆7月18日 - 挪威线上浏览器与广告公司欧普拉软件(Opera Software)(OPERA.OL)周一表示，中国网络企业组成的一个财团未能完成对该公司12.4亿美元的收购。

不过欧普拉称，做为替代方案，该财团已同意以6亿美元并购欧普拉软件的部分消费者业务，包括其浏览器与应用程式(程序)业务。此一财团包含网络安全企业奇虎360QIHU.N以及线上与移动游戏配销商北京昆仑万维(300418.SZ)。(完)