中国财团收购欧普拉软件协议破裂 仅买下部分消费者业务

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透奥斯陆7月18日 - 挪威线上浏览器与广告公司欧普拉软件(Opera Software)(OPERA.OL)周一表示，中国网络企业组成的一个财团未能完成对该公司12.4亿美元的收购。
不过欧普拉称，做为替代方案，该财团已同意以6亿美元并购欧普拉软件的部分消费者业务，包括其浏览器与应用程式(程序)业务。此一财团包含网络安全企业奇虎360QIHU.N以及线上与移动游戏配销商北京昆仑万维(300418.SZ)。(完)
(编译 陈宗琦；审校 孙茉莉)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。