中国称坚决反对欧盟对华光伏产品征惩罚性关税（更新版）

* 中国坚决反对欧盟对华光伏产品征收反倾销税

* 中国决定启动对欧盟葡萄酒“双反”调查

* 中欧经贸混委会预计本月中旬在北京举行

* 中国对启动中欧投资协定谈判已着手研究

(新增更多细节)

路透北京6月5日 - 针对欧盟初裁决定对中国光伏产品征收11.8%的临时反倾销税，中国商务部周三召开新闻发布会重申中方立场，表示坚决反对欧盟的决定，并表示中国决定启动对欧盟葡萄酒反倾销和反补贴立案审查程序。

商务部新闻发言人沈丹阳周三在发布会上并称，中欧经贸混委会预计于本月中旬在北京举行，届时包括光伏贸易争端的经贸问题都会在会上讨论；如果欧盟可以营造一个良好的氛围和条件，中欧经贸高层对话也会在今年适当的时候召开；另外，中国对启动中欧投资协定谈判也已经着手研究。

“（中国）坚决反对滥用贸易救济措施的态度没有改变，因为这种征税措施不公正，是对贸易救济措施的滥用...认为中国光伏电池产品存在倾销和补贴是没有根据的，”他说。

沈丹阳强调，中国高度重视中欧战略合作伙伴关系。经贸关系是中欧关系的重要基础，中方不愿意看到光伏产业贸易摩擦影响中欧关系大局。中国已经做好充分准备，希望欧方与中方尽早开始价格承诺谈判，维护中欧经贸合作大局。

“中方也注意到欧方展现出一定的灵活性，其裁定的临时反倾销税税率从此前建议的47.6%大幅降低到目前的11.8%，”沈丹阳称，“我们希望欧方进一步拿出诚意，进一步展现灵活性，在未来的两个月中与中国业界切实坐下来好好谈，通过磋商找到双方都可以接受的、合理的、双赢的方案。”

当地时间6月4日，欧盟委员会公布对中国光伏产品反倾销调查初裁结果，决定从6月6日至8月6日对涉案中国光伏产品征收11.8%的临时反倾销税。执委会称目的在于与中国达成和解，若未能在8月6日前达成解决协议，关税将升至平均47.6%的水平。

商务部进出口公平贸易局副局长刘丹阳表示，鉴于光伏产业竞争激烈、利润率较低，11.8%的反倾销税可能对某些企业伤害大一些，但目前并没有准备数据，伤害的幅度正在了解和计算当中。

中国机电产品进出口商会会长张钰晶也指出，中国光伏产品具有价格优势的主要原因是该产业的发展和进步、以及技术进步和原材料价格下降，不存在补贴和倾销的事实。“欧盟对我们征税是没有根据的，是不合理的，我们坚决反对，”他说。

张钰晶是业界对外谈判的首席代表。据他透露，前不久机电商会已经派出工作组、并进行了第一轮谈判，但方案没有得到欧盟认可。他希望通过进一步对话和磋商，找到一个可行的解决办法。

英利绿色能源控股(YGE.N)对欧盟执委会向中国光伏产品征收反倾销税的决定发表评论。该公司表示，惩罚性关税无论税率是多少，都将必不可免地导致光伏产品价格上涨，我们因此希望中国和欧盟执委会即刻恢复谈判。

关于中国针对来自欧洲葡萄酒展开“双反”调查，沈丹阳表示，葡萄酒案子是根据国内葡萄酒产业申请，同时也是根据中国相关法律以及程序开始的正常的贸易调查，中方在调查过程中，会根据法律公平、公正、透明地审查和调查，也会依据事实进行调查。

据他介绍，从2009年到2012年，中国从欧盟进口葡萄酒由6.4万千升上升到25.7万千升，期内年均增幅达到59.83%；2012年进口金额已经达到10.4亿美元。欧盟葡萄酒对华出口国家主要是法国、西班牙、意大利、德国，2012年上述四国对中国葡萄酒出口量占到了欧盟对华总出口量的96.33%。

法国贸易部周三谴责中国对欧盟葡萄酒启动反倾销调查的举动，称此举并不恰当，并警告称法国将会扞卫该国生产商。(完)

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(发稿 乔艳红/沈燕; 审校 杨淑祯)

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