温家宝：中国反对任何中东国家拥有核武器

路透北京6月6日电---新华社报导称，中国国务院总理温家宝周三对来访的伊朗总统艾哈迈迪内贾德表示，中国反对任何中东国家研发和拥有核武器。

伊朗因其颇受争议的核项目与世界大国关系陷入僵局。西方国家怀疑伊朗旨在制造核武器，而伊朗则表示核项目主要用於和平目的发电。

报导称，温家宝表示，中国赞成秉持公正，通过外交渠道解决伊核问题。

艾哈迈迪内贾德访华是为参加上海合作组织北京峰会。

中国和伊朗拥有密切的能源和贸易关系，中国多次抵制美国呼吁对伊朗实施更严厉经济制裁的要求，敦促通过谈判的方式解决伊朗核活动引发的争端，并谴责美国和欧盟在未获安理会支持的情况下对伊朗实施制裁。

但中伊两国在开发伊朗石油和天然气资源方面存在分歧。

根据消息源记者的报导，艾哈迈迪内贾德随後对温家宝表示：“我们的目的是全面发展我们与中国的关系，我们乐见中国的繁荣。”

“我们的双边关系没有消极方面，我们对保持我们关系的发展感到非常高兴。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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