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中国财经 | 2013年 4月 25日 星期四 19:23 BJT

中国同空客签署60架飞机采购合同

路透北京4月25日 - 法国总统奥朗德(Francois Hollande)周四访华之际，中国与空中客车EAD.PA签署了60架飞机的采购合同。

随同奥朗德访华的有大批商业人士。这是自习近平上个月当选国家主席以来，首位访华的主要西方国家领导人。

尚未获得此次飞机采购的细节。(完)

(编译 王洋; 审校 侯向明)

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