中国同空客签署60架飞机采购合同

路透北京4月25日 - 法国总统奥朗德(Francois Hollande)周四访华之际，中国与空中客车EAD.PA签署了60架飞机的采购合同。

随同奥朗德访华的有大批商业人士。这是自习近平上个月当选国家主席以来，首位访华的主要西方国家领导人。