中国同空客签署60架飞机采购合同

中石油去年净利大减78%再增派特别息 与沙特阿美深化合作（更新版）
路透香港3月30日 - 受累于油气价格大幅下降，中国最大油气生产商--中国石油天然气股份有限公司去年度净利按年大减78%，惟公司再度增派特别股息，反映对未来充满信心。
路透北京4月25日 - 法国总统奥朗德(Francois Hollande)周四访华之际，中国与空中客车EAD.PA签署了60架飞机的采购合同。
随同奥朗德访华的有大批商业人士。这是自习近平上个月当选国家主席以来，首位访华的主要西方国家领导人。
尚未获得此次飞机采购的细节。(完)
(编译 王洋; 审校 侯向明)
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路透北京3月30日 - 中国外管局周四称，2016年中国国际收支呈现“经常帐户顺差、资本和金融账户（不含储备资产）逆差”，这一格局在今年料将延续，跨境资本流动继续向着均衡状态收敛。同去年一样，今年经常帐户顺差将继续保持在合理区间，资本和金融账户逆差有望收窄。
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。