中国削减长期铁矿石供应合同 10年来市场首现供过于求

2013年12月2日在澳大利亚一家铁矿拍到的图片。 REUTERS/David Gray

路透新加坡/上海5月30日 - 中国钢铁企业正在削减长期铁矿石供应合同，转而寻求价格更低的现货船货，在全球矿石供应十年来首次出现过剩情况下，钢厂相信低迷的价格不大可能反弹。

中国对铁矿石似乎永不满足的需求让澳洲和巴西的矿商多年来赚得钵满盆满。在钢铁需求增长放缓之时，铁矿石价格今年至今下跌了28%。

市场传言称，一些中国钢厂已经取消了铁矿石船货，数位贸易商表示至多400万吨船货被取消，不过路透尚不能确认这些消息。

中国铁矿石需求仍接近纪录高位，4月进口8,300万吨，为历史第二高，但巴西淡水河谷(VALE5.SA)、力拓(RIO.AX)(RIO.L)和必和必拓(BHP.AX) (BLT.L)等矿商增加产量的步伐更加迅速。

“十年来第一次，供应超过需求，”淡水河谷黑色金属部门主管Jose Carlos Martins在上月末表示，“同时，需求增长落后于预期。”

澳洲资源和能源经济局认为，铁矿石主要生产国--澳洲和巴西运往中国的船货，预计将在截止2017年的四年中增长40%，届时铁矿石年出口量将达到12.7亿吨。

澳洲矿商BC Iron(BCI.AX)表示，部分客户已经要求获得价格折扣或者提高定价期的弹性，不过还没有发生取消订单的情况。

“至于我们的产品销售，我们目前甚至听说过这种(取消订单)的传闻，”公司总经理Morgan Ball对路透表示。

宝钢(600019.SS)等中国多数大型钢铁厂商通过与澳洲和巴西矿商签订长期合同，来确保铁矿石的供应。

这些船货的价格通常是基于特定时期的铁矿石价格指数来确定，诸如月平均值；因此在现货价格下滑的情况下，买家采购现货自然更便宜。

铁矿石价格上周跌破100美元，周三则触及每吨96.80美元的2012年9月以来低位。

中国一家主要钢厂的高管表示，公司今年已将长期合约采购量削减了约10%，并指同矿商的一些合约中也规定了可有权减少购买量。

据华北一中型钢厂负责采购的高层称，公司目前完全仰赖在现货市场购买。

“以前我们都是通过签订年度合约，但从今年开始停止了这种做法，因市场前景仍偏弱，”该人士说道。

一贸易商对路透表示，中国北方有六家中型钢厂本月取消了了总计约400万吨的铁矿石船货，相当于20艘海岬型船舶的载货量。

该贸易商称：“他们拒收了这些船货，因市场中充斥着太多供给，而且他们知道这些矿商还指望将来能同他们做生意，因此并不担心取消船货。”

**成本压力**

经济增速放缓以及中国政府推出的环保行动令钢铁需求疲弱，中国钢厂倍感压力。

在利润率下滑以及信贷收紧的影响下，现金流本已捉襟见肘的钢厂只能指望通过削减成本，省下资金来应对更严苛的环保要求。

厦门一位为中国钢厂采购铁矿石的买家对路透称，他正在进行协商，希望推迟一份每年500万吨长期供应合同中铁矿石的发货时间。

越来越多的钢厂正在消化库存，把铁矿石船货再拿到市场出售，甚至常常在到货前就开卖了。

一家中国国有钢铁企业的负责人表示，今年有更多中国钢厂在转售根据长期合同买入的铁矿石，他们更愿意以较低价格从港口的库存中购买。

上海一名交易员称，钢厂要想寻求短期供应，可以从中国港口的铁矿石库存中购买，价格要比海外船货每吨平均便宜5美元左右。

根据追踪相关数据的“钢之家”网站，中国44座港口截止5月23日的进口铁矿石库存达到1.133亿吨的纪录高位。

高盛预期，2014年海外铁矿石供应将过剩7,200万吨，2015年增至1.75亿吨。

然而大型矿商指出，随着价格下滑，进口铁矿石将取代中国国内高成本供应，将后者挤出市场。

澳洲矿商Atlas Mining(AGO.AX)的总经理Ken Brinsden说，铁矿石价格的最新跌势反映出海外供应的迅速增加，但未必对价格产生长期影响。

“只是需要花点时间让这些铁矿石找到去处，”他说，并称Atlas的客户一直在按照合同条款行事。(完)

(编译 王兴亚/徐文焰/孙茉莉；审校 张荻/郑茵)

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