中国铁矿石需求及中东动荡形势近日推高航运成本

路透伦敦/新加坡9月10日 - 尽管船吨供应过剩使得航运费率远低于金融危机前的高峰，但受中国对铁矿石需求增加及地缘政治风险升温的支撑，运输工业用大宗商品的成本近日来触及近两年高点。

企业在2007-2009年定购大量新船只，但当时全球经济发展突遭不顺，使得航运业现已第五个年头处于大幅衰退。

海岬型船的日均获利近日升至每日近30,000美元的2011年12月以来最高水平。

尽管距2008年6月每日233,988美元的高点相去甚远，但远高于2008年创下的纪录低点--略高于2,000美元。日均获利若仅略高于2,000美元，几乎不到一艘海岬型船营运成本的五分之一。海岬型船舶主要托运的货物是铁矿石和煤炭。

费率上扬主要是因近几周来中国订购了不少铁矿石。

“海岬型船市场大大受惠于中国买家进口铁矿石货运的强劲需求的同时，巴拿马型、超轻便型、轻便型船舶的费率则受市场上近来出现对煤炭、谷物、矿物适量货运需求的帮助，”大宗商品谘询顾问公司Commodore Research的Jeffrey Landsberg说。

“我们认为这不表示海岬型船运或是整个乾散货市场全面复苏，但已看到愈来愈多的机会窗口。”波罗的海国际航运公会(BIMCO)首席航运分析师Peter Sand称。“基本平衡几乎每天都在改善，不过这是从极低水平基础所展开的改善。”

波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI本周触及1,541点，为2012年1月以来高点，且较2月初的纪录低位647点已增加一倍以上。

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(link.reuters.com/xyp42t)

(link.reuters.com/bus76t)

中东政治动荡也影响运输成本。

苏伊士运河一艘货柜船遭攻击，及近几个月来埃及动荡形势加剧，使外界益发关注船只或选择绕道好望角，以路途更远、成本更高航线运输货物的可能性。(完)

(编译 张若琪 审校 王冠中)

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