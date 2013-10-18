大商所铁矿石期货上市首日全线收高

路透上海10月18日 - 大连商品交易所铁矿石期货合约周五挂牌首日全线收涨，当日公布的中国粗钢产量增速强劲，提振了市场对下游需求的预期，挂牌价偏低亦扶助期价扬升。

铁矿石交投最活跃的1405合约收于每吨977元，较960元的挂牌价上涨1.77%。市场参与热情较高，全天成交量达到300,818手。

光大期货铁矿石分析师胡子奇表示，“交易所的挂牌价较现货略微偏低，带动了今日的涨势，目前期价已大致处于合理水平，继续大幅拉涨的可能性不是很大。”

中国国家统计局数据显示，9月国内粗钢产量6,542万吨，同比增加11%。增速为今年以来最高，亦反映出国内钢铁企业对铁矿石等原料需求坚挺。

不过中国联合钢铁网资深分析师胡艳平预计，该产量增速将难以维持，预计四季度将逐步回落。

“近期钢价的持续下跌已使部分民营钢厂出现亏损，但在产量调整方面钢厂的反映仍有些偏慢。”她并称。

受供应压力拖累，处于产业链下游的螺纹钢期货走势明显偏弱。主力1401合约收低0.06%至每吨3,568元，为连续第四个交易日下跌。

由于此前钢铁产业链中的螺纹钢、线材、焦炭、焦煤等品种已相继在期货市场交易，铁矿石期货的上市，标志着中国期市钢铁产业链的全面打通。（完）

(发稿 丁琦；审校 杨淑祯)

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