去年矿产资源勘查新增石油地质储量15亿吨--国土部报告

（更正）港交所计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约--CEO
路透香港4月11日 - 香港交易及结算所行政总裁李小加周二称，计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约。
路透上海11月1日 -中国国土资源部最新报告显示，2012年矿产资源勘查投入超过1,200亿元人民币，新增石油地质储量15亿吨，而2011年为新增13亿吨。
人民日报周五援引该报告称，去年中国煤炭、石油等矿产勘查取得重要进展。新发现四个亿吨级油田和三个千亿立方米级气田，四个50亿吨级煤矿，一处国内最大的超大型铀矿床。
报告并显示，2012年中国采矿业固定资产投资1.31万亿元，同比增长11.02%，增速较2011年的21.4%大幅回落。（完）
(发稿 罗晟; 审校 张胜男/张喜良)
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路透香港4月11日 - 香港交易及结算所行政总裁李小加周二称，计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约。
路透北京/上海4月11日 - 人民币兑美元即期周二随中间价小幅收升，升幅远小于中间价，日内波动幅度极为有限。交易员称，中间价继续小幅过滤，监管维稳态度明显；而受离岸CNH仍偏弱影响，在岸汇价持续低于中间价，但客盘购汇并无明显上升，短期汇价料不会跌破3月初形成的底部区域。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为20.69%，高于上交易日收盘的19.52%。