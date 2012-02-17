中国上调铁矿石、锡矿等六类矿资源税税率--报载

路透北京2月17日电---中国上海证券报周五报导称,中国全面上调铁矿、锡矿、钼矿、菱镁矿、滑石和硼矿的税率,铁矿石原先按规定税率的60%徵收,此次调整後,今後则按规定税率的80%徵收.

报导称,财政部、国税总局近日下发《财政部、国家税务总局关於调整锡矿石等资源税适用税率标准的通知》,其中,锡矿石为各类矿种资源税提高幅度中之最,钼矿方面此次税率提高幅度则较小.

通知称,调整後的税率自2月1日起开始适用.

具体而言,《通知》规定锡矿石资源税适用税率标准调整为一等矿山每吨20元人民币;二等矿山每吨18元;三等矿山每吨16吨;四等矿山每吨14元;五等矿山每吨12元.而根据此前2011年新调整的资源税目表,锡矿石资源税从一等到五等矿山的税率分别仅为每吨1元、0.9元、0.8元、0.7元和0.6元,此次税率较原先提高了20倍.

钼矿石资源税适用税率标准调整为:一等矿山每吨12元;二等矿山每吨11元;三等矿山每吨10元;四等矿山每吨9元;五等矿山每吨8元,各等税率都分别比原先提高了4元.

其余菱镁矿、滑石和硼矿资源税税率也不同程度提高,此次《通知》则规定菱镁矿资源税适用税率标准由原先的每吨2元调整为每吨15元,提高了13元,滑石和硼矿资源税适用税率标准则由原先的每吨3元调整为每吨20元,提高了17元.

报导援引专家表示,相关矿种原本的资源税率就过低了,此次调整税率更加体现了资源产品的价值,另一方面此次各资源税税率提升幅度都较大,必会对相关行业成本造成一定影响.

据财政部统计,2011年资源税实现收入598.87亿元,同比增长43.4%,比上年增速加快19.9个百分点.

锡矿目前广泛应用於电子、石油化工、冶金、机械、能源、轻工、环境保护、农业等领域;钼矿则主要应用於钢铁、电子、化肥等领域;菱镁矿、滑石和硼矿等,目前也都应用於化工、医药和造纸领域.(完)

--发稿 李文科; 审校 丁淑琴

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