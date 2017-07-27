东方资产上半年净利润同比增三成 总资产较年初增长近10%

路透北京7月27日 - 中国东方资产管理公司副总裁陈建雄周四称，上半年其拨备后净利润62.27亿元，同比增长30.1%；截至6月末，该集团总资产达8,834亿元，较年初增长9.7%。

陈建雄是在银监会召开的例行新闻发布会上作出上述表述。他指出，引战工作方面，第二轮报价已基本完成，并将于今年底全部完成。

在市场化债转股方面，东方资产业务管理一部总经理刘波表示，近期已与包括中国重工、包钢等企业进行对接；目前，中国重工项目已经内部决策机构审批通过，在得到相关部委批准后，最快将于下周签订协议并正式实施。

针对今年以来二级市场上不良资产包价格的不断攀升，刘波称，一方面，与前几年相比，银行近期推出的不良资产包的质量有所提升，如资产关系清晰、手续完备、抵质押率较高，不少资产存在较大的潜在增值运作空间。

另一方面，从需求角度看，除了传统的资产管理公司外，包括政府平台、民营资本和海外基金也积极参与到不良处置市场中，市场更加透明、竞争更加充分。

“我看有些媒体也报导个别地区出现了通过配资加杠杆的方式，这也助长了资产包价格的上升，”他称，“但是从长远来看这个市场最终要保持它的流动性，如果价值太高，最终导致亏损，市场是不可延续的。”（完）