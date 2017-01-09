东方资产管理公司拟进行上市前融资 筹集约15亿美元--IFR

中银香港称利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务
路透香港5月24日 - 香港主要商业银行--中银香港周三宣布，成功利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务；新技术有助验证交易的真实性，减少融资所需时间，提升效率，并推动香港金融科技的发展。
路透香港1月9日 - 汤森路透旗下IFR周一报道称，中国国有金融资产管理公司--东方资产管理公司计划进行上市前融资，筹集约15亿美元。
报道引述接近交易的消息人士表示，东方资产管理公司已委聘中金(3908.HK)和高盛(GS.N)，帮助其安排引进上市前的策略投资者。其中一名消息人士称，东方资产管理公司有机会在今年寻求在香港进行首次公开发行（IPO），但明年的可能性更大。
东方资产管理公司及中金均尚未就路透查询作出回应，而高盛则拒绝置评。（完）
(编译 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透香港5月24日 - 香港主要商业银行--中银香港周三宣布，成功利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务；新技术有助验证交易的真实性，减少融资所需时间，提升效率，并推动香港金融科技的发展。
路透北京5月24日 - 自去年10月完成股改后，中国东方资产管理公司引战工作正有序进行。该公司执行董事陈建雄周三称，当前第一轮非约束性报价已经完成，即将在6月展开第二轮正式报价；预计将于今年完成全部引战工作。
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。