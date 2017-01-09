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中国财经 | 2017年 1月 9日 星期一 12:59 BJT

东方资产管理公司拟进行上市前融资 筹集约15亿美元--IFR

路透香港1月9日 - 汤森路透旗下IFR周一报道称，中国国有金融资产管理公司--东方资产管理公司计划进行上市前融资，筹集约15亿美元。

报道引述接近交易的消息人士表示，东方资产管理公司已委聘中金(3908.HK)和高盛(GS.N)，帮助其安排引进上市前的策略投资者。其中一名消息人士称，东方资产管理公司有机会在今年寻求在香港进行首次公开发行（IPO），但明年的可能性更大。

东方资产管理公司及中金均尚未就路透查询作出回应，而高盛则拒绝置评。（完）

(编译 梁慧仪; 审校 张喜良)

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