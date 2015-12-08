国内市场难以开发，中国企业计划在美推出首批转基因玉米种子

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京12月8日 - 中国一家生物科技种子企业计划在美国推出中国的首批转基因玉米种子产品。美国拥有全球顶尖的农业企业，而中国对转基因食品的缄默让国内市场难以开发。

北京奥瑞金种业股份有限公司计划在美国市场试水其转基因种子技术，这是中国企业进军全球转基因行业的最新行动。美国在转基因行业占据主导地位，拥有孟山都 等农业巨头。

今年早些时候，中国化工集团公司洽购全球领先农业化工企业瑞士先正达 ，寻求藉此绕开国内监管障碍以获得经检验的转基因产品产品。

中国政府的转基因策略有时似乎缺乏一致性--中国已投入数十亿美元进行技术研发，以确保14亿人口的食品供应，但由于国内根深蒂固的反转基因情绪，中国没有批准主要粮食作物的转基因种植，而过去十年的丰收也减少了对新技术的迫切需求。

“消费者的态度是一个非常重要的方面……可是更重要是政府态度，”中国农业科学院生物技术研究所的黄大方研究员称。他称，这让奥瑞金种业等企业几乎无法利用转基因产品在中国市场获得收入。

据美国证券交易委员会网站的一份文件，在美上市的奥瑞金种业 自2005年来已在生物科技投资了逾三亿元，由于没有机会在国内销售产品，该公司目前计划2016年进军美国市场。

奥瑞金首席财务官陈政向路透表示，进军美国市场可能需要多条路径，包括对其它企业技术授权或在当地设立机构等。

但专家们警告称，在竞争剧烈的美国市场立足可不是容易的事情。

奥瑞金最先进的产品是一款玉米品种，该品种拥有两个抗虫害特性，而顶尖种子企业孟山都已推出一款拥有多达八个抗虫害特性的转基因玉米品种。

“他们能够打入市场的唯一途径是技术费低于孟山都，”美国罗格斯大学农业、食品与资源经济学系的教授Carl Pray表示。（完）