焦点：中国政府工作报告首提积极发展新三板 完善市场分层或为突破方向

作者 张晓翀

路透北京3月6日 - 中国场外市场--“新三板”的低迷表现正受到市场各方的重视。今年政府工作报告中首提新三板，并与创业板同时列为资本市场积极发展的方向，这预示着新三板今年将成为证券市场相关政策的关注焦点。

业内人士预计，监管层有望通过完善市场分层，并配合交易制度、转板制度和降低投资门槛等手段改善流动性，借此吸引大规模增量资金入场。而完善市场分层将有望成为推出后见效最快的新政，为“新三板”发展带来突破。

“分层制度的进一步完善，是目前新三板制度建设当中行之有效，又比较容易进行的部分。”联讯证券副总裁曹卫东认为。

他表示，分层制度的完善可使挂牌企业，更清晰的显现其投资价值，同时鼓励企业努力经营，形成良性循环，有利于新三板的持续健康发展，并存在改善新三板流动性的可能。

中国证监会副主席赵争平近日公开表态亦称，“新三板”改革的重点是完善市场分层，通过分层管理，把发行、交易、投资者准入和监管，把多方面的改革串起来，为众多的挂牌企业提供差异化的制度供给，把市场的积极效用进一步释放出来。

他并指出，“新三板”改革既要有效监管、守住底线，更要因势利导、积极作为，把融资、交易这些核心功能进一步提升，要让“新三板”在量的积累的基础上，实现一个大的质的提升。

十二届全国人大五次会议周日上午开幕，国务院总理李克强在政府工作报告中指出，今年要完善主板市场基础性制度，积极发展创业板、新三板，规范发展区域性股权市场。“新三板”首次在政府工作报告中出现，更是与创业板一同列为“积极发展”方向。

“新三板”亦成为参加本届两会代表委员的关注焦点。致公党中央向全国政协报送的有关新三板改革的提案建议，以新三板为试验田推进股票发行注册制改革，包括市场再分层，进行公开发行股票挂牌公司交易、在顶层市场采用连续竞价交易方式、完善交易制度、解决流动性匮乏等。

挂牌逾四年的全国中小企业股份转让系统（俗称新三板），目前已有10,805家挂牌企业，其中创新层和基础层各有949家和9,856家企业挂牌。

**市场低迷，急寻出路**

一直以来被给予厚望的“新三板”，目前却处于发展低迷期。今年以来，新三板市场成交持续低迷，作为重要参与方的券商已开始萌生退意。迫于收入压力，部分券商计划或已经对新三板业务团队进行调整，其中承销、做市、投研等业务均受到不同程度的影响。

去年全年新三板的交易量仅1,912亿元人民币，不及沪深股市一天的成交量；全年股票发行融资额不足300亿元，而沪深两市去年融资额超过1.5万亿元。

多位行业人士表示，若“新三板”流动性和融资能力仍无明显改善，沪深A股首次公开发行（IPO）发行提速对“新三板”的虹吸效应料将持续，“新三板”的人气和活跃程度或进一步降低。

“单纯做挂牌业务以量取胜的时代已经过去，需要往精品投行方向发展，在后续增值业务中掘金。”华北某大型券商“新三板”部门负责人表示。

近来多家创新层企业已经或计划退市，转入IPO排队大军。新三板优质挂牌企业转投A股市场的趋势正在加速，1月以来公告摘牌或接受IPO辅导的公司数量均接近2016年全年的数量。

据东方财富统计数据显示，截至2月底，“新三板”已有324家挂牌企业已正在实施IPO事项，占挂牌企业总数的3%。

上述“新三板”人士并表示，要重视目前券商“新三板”业务面临的困难，并要调整思路。“新三板”市场存量规模这么大，不乏结构性投资机会。

**多管齐下谋变革**

多位业内人士表示，按照监管层的资本市场参与者达成共识的关键性制度必须迈出关键步伐的思路，改善流动性、放宽投资者准入门槛、推出直接转板机制、推出创新层制度红利等政策有望陆续推出。

东北证券新三板研究中心总监付立春预计，“新三板”未来推出的分层制度会有一整套提升流动性的举措相配合，因此对市场的改善作用会比较明显，将为“新三板”带来一个质变。

“比如引入多元化投资机构，特别是公募基金，还会引入比较大的增量资金。”他说。

赵争平表示，未来“新三板”市场对支持创新型、创业型、成长型中小微企业的发展有巨大的潜力。证监会还要研究完善“新三板”市场和区域性股权市场的合作对接机制。

据国内媒体报导，全国人大代表、华融资产(2799.HK)董事长赖小民此前提出，应尽快中国新三板市场的建设步伐，完善新三板分层制度，满足中小微企业差异化需求，合理分配资源，同时通过与主板市场有效联通，进一步激活资金对于股权融资市场的热情。

不过，有业内人士表示，在条件不完全成熟的情况下，“新三板”改革路径可考虑循序渐进，逐步释放政策红利。由于现有的交易制度和投资门槛目前暂时难有变化，可以先推出创新层差异性制度安排。

**建议降门槛引新水**

自去年“新三板”首次分层以来，市场高度期待的差异化制度安排始终未能推出。为此，致公党提案建议加紧推出差异化制度安排，对进入创新层的公司在发行融资、交易、投资人门槛等方面给予更加优惠的制度安排，以改善市场流动性。

提案并建议，将参与公开发行及后续交易的投资者适当性标准的计算口径从证券资产调整为金融资产，个人投资者金融资产金额标准从500万元人民币降为50万元，并可参照证监会最新发布的《证券期货投资者适当性管理办法》建立多维度的投资者适当性认定体系。

对此付立春指出，“按照证监会最新的证券期货投资者适当性管理办法，其实门槛已经变相降低了。股转公司应该会参照新的文件制定自己的门槛，可能会更低。”

针对增量资金匮乏的问题，致公党提案建议，推进私募基金做市试点工作、完善协议转让机制，并推动封闭式公募基金以及混合型公募基金投资新三板挂牌证券，将新三板股票纳入保险资金、社保基金和企业年金等长期资金投资范围。

不过业内人士称，公募基金投资新三板可能会综合考虑多方面因素，包括公募基金的投资规模、新三板的标的范围、是否提出封闭期要求、产品设计，因此公募基金要进军新三板短期仍存在技术性障碍。（完）