中国场外衍生品规范文件为OTC商品期权打开大门

作者 李文科

路透北京8月29日 - 尽管中国推出场内商品期权还需时日，但这并不妨碍商品场外期权（OTC）的快速发展，尤其是证券和期货协会适时推出场外衍生品交易主协议范本，为暗潮涌动的场外期权等衍生品业务打开了规模化发展大门。

当前黑色产业链深度下跌后行业风险管理需求骤升，实体经济也遭遇严峻挑战，场外期权的发展空间凸显，市场需求庞大，倒逼期货公司探索OTC衍生品的业务模式。

但场外期权都是根据客户要求量身定做，而非标准化的场内期权，再加上目前中国期货和衍生品市场条件下对冲期权风险的难度比较大，期权报价方面临的风险较大，如何报价、如何对冲风险等都将成为开展此类业务的期货公司面临的重重挑战。

“（商品场外期权业务）更多还是尝试性的，市场现在有了规范，有了法律法规的基础，我们就可以放开手脚去做，...规范化后就可以规模化了。”永安期货北京研究院院长助理及期权部部长周博指出。

实际上，从去年开始就已经有期货公司尝试探索场外商品期权以及类期权等场外衍生品市场，产品已涉及煤焦钢等黑色产业链，也包括油脂和有色行业，场外金融期权也在探索之中，部分期货公司还推出了一些类期权的理财产品。

但以商品场外期权为例，期货公司与客户通用的是签订贸易合约，这不仅导致税收较高，也难以跟客户解释清楚，实际上难以就这些业务公开进行市场推广。

从这个角度而言，协会和监管部门推出的场外衍生品交易主协议的确具有规范市场的作用，但亦相当于“鼓励”场外衍生品的发展。

“国内这一块（场外衍生品）起步比较晚，比较空白，主协议的推出是规范市场，也算是鼓励，...这一块对期货公司而言可能将成为新的赢利点。”上海中期金融期货分析师陶勤英称。

周博也强调，场外商品期权的流程相对简单，市场需求也很大，规范化发展后，期货公司推广这一业务会有理有据，市场空间就会非常大，从国际市场来看，场外的市场规模是场内的十倍。

期权作为一种更为精细的风险管理工具，不仅能够提供简便易行的“保险”功能，还可以使投资者在管理风险的同时不放弃获得收益的机会。

中国期货业协会、证券业协会和证券投资基金业协会上周末联合发布通知，公布了2014版中国证券期货市场场外衍生品交易主协议和中国证券期货场外衍生品交易权益类衍生品定义文件，以进一步完善证券市场衍生品交易主协议及相关配套文件，促进场外衍生品交易业务的发展。

**培育市场难度大**

前景很光明，但道路依旧曲折。虽然协会公布场外衍生品的主协议后，期货公司可以摆脱点对点的业务模式，从而向规模化方向发展，但依照目前中国期货市场的容量和市场结构，实现期权的完全对冲都是相当困难的。

这也是为什么商品期权等衍生产品在市场探索阶段会面临重重困难，风险对冲的难度决定了期权定价的难度，因为期权费的一般构成就是期权产品的对冲费用加上一定的利润。

正在做商品期权测试的华南地区一期货公司人士坦言，“现在就是怕收取标准有点偏高，但实际上也不知道应该收多少,...不知道一般标准应该定价多少。”

中信期货副总经理兼首席分析师景川指出，客户的需求不同，风险溢价也不同，期货公司在服务客户的过程中，会根据客户的需求定制的期权产品，价格也是一单一议。

周博表示，每一类期权都有定价体系，用金融工程的方法可以算出一个价格范围区间，对于客户而言就是一个“保险费”。客户只要接受保险费，就可以接受期权合约，至于如何对冲期权合约中的风险，就是期货公司要做的事情。

陶勤英亦指出，因为不是固定的标准化的场内期权，场外期权的定价难度很高，也是期权市场发展初期普遍遇到的严峻考验，先期尝试期权业务的期货公司必须要经历培育市场的过程，并可能为此付出相当的成本。

对冲风险的成本高低基本上决定了期权费的高低。中国的商品衍生品市场本身处于发展初期，期权客户多数只能通过期货和现货来进行对冲风险，而中国期货市场合约不连续，掉期等其他衍生品市场也并不完善，期货公司实质无法完全对冲期权风险，这一部分的风险溢价亦会体现到期权价格上。

“依靠期货市场只能对冲方向上的风险，波动率的风险是无法对冲的，现在期权的定价应该是偏高的，...以后场内期权推出后，场外期权对冲成本下降，定价亦将大幅降低。”陶勤英指出。

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(审校 张喜良)

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