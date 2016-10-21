中国新三板四季度利好政策推出提速 行情或持续回暖--联讯

路透北京10月21日 - 中国国内首家新三板研究机构--联讯证券周五发布报告称，四季度新三板加快出台各项利好政策的可能性将会提高，预计新三板行情脱离底部回暖的时间也将为期不远。

联讯证券研报并称，在政策出台时间表尚不明朗的情况下，市场外部环境并没有得到根本改变，近期走势目前尚仅可认为是前期连续阴跌之后的止跌企稳，尚不能轻言见底。三板市场能否认定行情已经见底，仍有待实质性利好政策密集出台之时方可予以确认。

股转系统计划在年内推出将私募基金作为新三板做市商的相关制度，而合格的境外机构投资者和人民币合格境外投资者的参与政策也会很快推出。大宗交易平台制度、分层管理的差异化制度等实质性利好政策的推出也在监管层的计划之列，落实之日已为期不远。

以下为联讯证券报告的要点摘录：

在国家最高层的督促下，监管层对待新政的态度不再过度谨慎，新三板政策红利推出节奏提速，内部办事效率提高。如今，私募做市制度试点工作已经进入实际操作阶段，股转系统计划在年内推出将私募基金作为新三板做市商的相关制度，而合格的境外机构投资者和人民币合格境外投资者的参与政策也会很快推出。除此之外，大宗交易平台制度、分层管理的差异化制度等实质性利好政策的推出也在监管层的计划之列，落实之日已为期不远。

在政策出台时间表尚不明朗的情况下，市场外部环境并没有得到根本改变，近期走势目前尚仅可认为是前期连续阴跌之后的止跌企稳，尚不能轻言见底。三板市场能否认定行情已经见底，仍有待实质性利好政策密集出台之时方可予以确认。我们认为，在国家领导层的督促下，监管层大范围调研过后，加快出台各项利好政策的可能性将会提高，而新三板行情脱离底部回暖的时间也将为期不远。

我们建议投资者在四季度更加关注新三板企业的内在投资价值，着眼于盈利能力优异、成长性突出的优质三板企业。在投资时间节点的选择上，我们认为四季度是从新政给出确定出台的预期到新政密集出台之前的窗口期，这段时间对于投资者而言是布局新三板优质股票的良机。我们首先推荐投资者关注创新层股票。

由于创新层的价值发现功能已经显露出来，分层制度的实施有效降低了投资者的信息收集成本，新三板投资者正在逐渐回归理性投资，更加注重投资标的的内在价值和成长性。因此我们推荐投资者重点关注符合创新层盈利能力和成长能力的股票。

基础层股票的投资策略方面，我们建议投资者关注那些过往业绩较好、且2016年中期业绩出现明显提速的挂牌企业，此外质地优良的新近挂牌企业也值得关注，这两类企业具备明年冲击创新层的实力，投资者可提前进行布局。

8月份以来，新三板市场改革力度加大，制度红利预期得到加强，新三板对挂牌企业的吸引力正在重新汇聚，市场环境的好转也使得挂牌企业在方向选择上更倾向于留下来继续等待。预计四季度转板IPO现象不会出现爆发式增长，转板IPO热潮有望逐渐平缓。

随着挂牌企业数量的增多以及新三板企业估值体系的完善，上市公司参控股、吸收合并挂牌企业现象将变得愈发频繁。预计四季度此类并购案例无论从数量还是并购金额上都将不断增加，特别是撼动资本市场的重量级并购案例将多次再现，挂牌企业与上市公司的关系变得更加紧密。另外，新三板作为其他机构的并购标的、甚至成为并购方，这样的情况也会越来越多。

如今券商做市业务扩张速度明显放缓。随着单一券商做市制度的局限性逐渐凸显，监管层有必要对现行做市制度进行改革。做市商扩容、改革做市商激励机制、降低做市商的交易成本、优化限制做市商获得库存股价格都有可能成为改革的方向。

私募参与做市政策进入实质性阶段，对提高新三板市场流动性和估值定价能力构成利好，有望引领带动新三板市场的赚钱效应。当前，挂牌企业纷纷采取观望态度，或为等待私募做市这个时机节点的到来。预计年底私募做市试点正式出台之时，或将成为改变做市制度尴尬处境的一次良好契机。

从新增挂牌企业频率来看，近一年来新三板市场的挂牌节奏变化很大。因此年底是否能够突破一万家大关，仍然具有较大的不确定性。从长期来看，我们认为新三板市场的容量会低于市场预期。（完）