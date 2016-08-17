中国7月非金融对外直接投资138.9亿美元 环比下降9.5%--商务部

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京8月17日 - 中国商务部周三发布，今年7月境内投资者对外非金融类直接投资(ODI)为910.1亿元人民币（折合138.9亿美元），环比下降9.5%；整个1-7月，ODI同比增长61.8%至6,732.4亿元人民币(折合1,027.5亿美元）。
商务部新闻发言人沈丹阳在新闻发布会上称，截至7月底，中国累计对外非金融类直接投资6.3万亿元人民币(折合9,657.9亿美元)。1-7月,中国境内投资者共对全球156个国家和地区的5,465家境外企业进行了非金融类直接投资。
“今年以来，中国对外直接投资一直保持较快增长，对外投资额已超利用外资额，成为资本净输出国。同时，对外投资增速趋于稳定，”沈丹阳称。
中国6月ODI同比增长44.9%至153.4亿美元，上半年ODI增58.7%至888.6亿美元，规模已超实际使用外资金额（FDI）；4月ODI一度达到199.9亿美元的峰值。
沈丹阳指出，1-7月，中国企业共实施海外并购项目459个，涉及63个国家和地区，涵盖信息传输、软件和信息服务及制造业等15个行业，实际交易金额543亿美元，占同期对外投资总额的52.8%。
1-7月并购实际交易金额已超过2015年全年总额，实际并购金额在10亿美元以上的项目达12个，主要有收购巴西朱比亚水电站和伊利亚水电站30年经营权等。
同时对“一带一路”相关国家投资合作稳步推进。自“一带一路”倡议提出至今年7月，中国对“一带一路”相关国家的投资累计已达511亿美元，占同期中国对外直接投资总额的12%；与沿线国家新签承包工程合同1.25万份，累计合同额2,790亿美元；中国企业在相关国家建设的经贸合作区达52个,累计投资156亿美元,为东道国创造了9亿美元的税收和近7万个就业岗位。
商务部此前已公布，中国7月实际使用外资金额（FDI）同比由升转降，导致前七月增幅进一步放缓，地区差异明显，西部地区同比增逾30%，而中部地区同比降幅超过30%。前七个月FDI为4,915.1亿元人民币（折合771.3亿美元）（完）
(发稿 李子木；撰写 沈燕; 审校 乔艳红)
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