中国7月非金融对外直接投资138.9亿美元 环比下降9.5%--商务部

路透北京8月17日 - 中国商务部周三发布，今年7月境内投资者对外非金融类直接投资(ODI)为910.1亿元人民币（折合138.9亿美元），环比下降9.5%；整个1-7月，ODI同比增长61.8%至6,732.4亿元人民币(折合1,027.5亿美元）。

商务部新闻发言人沈丹阳在新闻发布会上称，截至7月底，中国累计对外非金融类直接投资6.3万亿元人民币(折合9,657.9亿美元)。1-7月,中国境内投资者共对全球156个国家和地区的5,465家境外企业进行了非金融类直接投资。

“今年以来，中国对外直接投资一直保持较快增长，对外投资额已超利用外资额，成为资本净输出国。同时，对外投资增速趋于稳定，”沈丹阳称。

中国6月ODI同比增长44.9%至153.4亿美元，上半年ODI增58.7%至888.6亿美元，规模已超实际使用外资金额（FDI）；4月ODI一度达到199.9亿美元的峰值。

沈丹阳指出，1-7月，中国企业共实施海外并购项目459个，涉及63个国家和地区，涵盖信息传输、软件和信息服务及制造业等15个行业，实际交易金额543亿美元，占同期对外投资总额的52.8%。

1-7月并购实际交易金额已超过2015年全年总额，实际并购金额在10亿美元以上的项目达12个，主要有收购巴西朱比亚水电站和伊利亚水电站30年经营权等。

同时对“一带一路”相关国家投资合作稳步推进。自“一带一路”倡议提出至今年7月，中国对“一带一路”相关国家的投资累计已达511亿美元，占同期中国对外直接投资总额的12%；与沿线国家新签承包工程合同1.25万份，累计合同额2,790亿美元；中国企业在相关国家建设的经贸合作区达52个,累计投资156亿美元,为东道国创造了9亿美元的税收和近7万个就业岗位。

商务部此前已公布，中国7月实际使用外资金额（FDI）同比由升转降，导致前七月增幅进一步放缓，地区差异明显，西部地区同比增逾30%，而中部地区同比降幅超过30%。前七个月FDI为4,915.1亿元人民币（折合771.3亿美元）（完）