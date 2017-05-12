中国未来五年对外投资总额将达6,000亿到8,000亿美元--发改委副主任

二季度企业家和银行家宏观经济热度指数和信心指数系数上升--人行调查
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透北京5月12日 - 中国国家发改委副主任宁吉喆周五称，中国过去三年间对一带一路沿线国家投资总额达600亿美元，预测中国未来五年对外投资总额将达到6,000亿到8,000亿美元。
他在国新办发布会上称，中国对外投资管理要进行真实性与合规性审查，但不会影响一带一路投资项目。
中国银行业协会专职副会长潘光伟此前表示，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
“一带一路”国际合作高峰论坛将于5月14日至15日在北京举行。这也是中国国家主席习近平2013年提出“一带一路”重大合作倡议以来中方就此召开的规格最高的国际会议。习近平将出席论坛开幕式并主持领导人圆桌峰会。(完)
(发稿 张晓翀；撰写 李文科; 审校 曾祥进)
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透6月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:10时，1港元=0.87625人民币)
路透北京6月20日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌。分析师指出，今日大盘高开低走，窄幅震荡，明晟MSCI纳入A股决定前整体走势平稳，新能源汽车和苹果产业链概念股领涨。近期央行一系列动作逐渐打消投资者对MPA考核因素的担忧，流动性预期出现改善，市场风险偏好有所提升，大盘有望保持震荡向上走势。