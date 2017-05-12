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中国财经 | 2017年 5月 12日 星期五 11:16 BJT

中国未来五年对外投资总额将达6,000亿到8,000亿美元--发改委副主任

路透北京5月12日 - 中国国家发改委副主任宁吉喆周五称，中国过去三年间对一带一路沿线国家投资总额达600亿美元，预测中国未来五年对外投资总额将达到6,000亿到8,000亿美元。

他在国新办发布会上称，中国对外投资管理要进行真实性与合规性审查，但不会影响一带一路投资项目。

中国银行业协会专职副会长潘光伟此前表示，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。

“一带一路”国际合作高峰论坛将于5月14日至15日在北京举行。这也是中国国家主席习近平2013年提出“一带一路”重大合作倡议以来中方就此召开的规格最高的国际会议。习近平将出席论坛开幕式并主持领导人圆桌峰会。(完)

(发稿 张晓翀；撰写 李文科; 审校 曾祥进)

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