下半年中国对外房地产投资转强 惟受限资本外流管制--莱坊

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透香港10月18日 - 国际物业顾问--莱坊周二发表报告称，今年下半年中国对外房地产投资势头正逐步转强，投资者对海外门户城市的兴趣维持强劲。不过，中国政府管制资本外流以防大量外汇储备流走，小型投资者或较难通过外汇通关，对他们海外投资构成障碍。
莱坊指出，上半年中国海外房地产投资额达107亿美元，同比下跌13.6%，因去年同期市场录得多宗有史以来的大额投资。美国仍是最受中国投资青睐的海外投资目的地，上半年吸纳了51亿美元的中国投资，按年升21%；中国投资英国（伦敦）的金额更按年大升75%。
至于香港上半年亦录得16.8亿美元的中国投资，比去年则轻松下跌。澳洲方面，因今年缺乏大额交易，上半年中国在当地（主要为悉尼和墨尔本）的投资按年跌37%。
莱坊大中华区执行董事夏博安表示，今年首三季伦敦录得的房地产投资总额由去年同期的122亿美元，明显下跌至87亿元。
＂重要的是，中国投资者在伦敦房地产的投资额，在整体呈向下情况下，则显着上升，（这反映）中国投资者对伦敦市场很有信心。＂他说。
该行表示，今年下半年中国对外投资势头正逐步转强，最大推动力来自内地经济向好。此外人民币贬值令内地投资者倾向积极投资硬资产，特别是大型企业。中国投资者对海外门户城市兴趣维持强劲，主要受当地市场深度、租金增长潜力等支撑。就伦敦而言，英镑贬值是推动因素。
不过，莱坊指出，中国海外投资未来仍存不少挑战，因中央政府管制资本外流，其要求严格，令部分投资难以通过外汇通关，尤其是小型投资者。一些规模较大的投资则透过海外子公司投资，但若外汇储备控制不放松，这些子公司未来可能会出现金资金不足的情况。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
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