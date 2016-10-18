下半年中国对外房地产投资转强 惟受限资本外流管制--莱坊

路透香港10月18日 - 国际物业顾问--莱坊周二发表报告称，今年下半年中国对外房地产投资势头正逐步转强，投资者对海外门户城市的兴趣维持强劲。不过，中国政府管制资本外流以防大量外汇储备流走，小型投资者或较难通过外汇通关，对他们海外投资构成障碍。

莱坊指出，上半年中国海外房地产投资额达107亿美元，同比下跌13.6%，因去年同期市场录得多宗有史以来的大额投资。美国仍是最受中国投资青睐的海外投资目的地，上半年吸纳了51亿美元的中国投资，按年升21%；中国投资英国（伦敦）的金额更按年大升75%。

至于香港上半年亦录得16.8亿美元的中国投资，比去年则轻松下跌。澳洲方面，因今年缺乏大额交易，上半年中国在当地（主要为悉尼和墨尔本）的投资按年跌37%。

莱坊大中华区执行董事夏博安表示，今年首三季伦敦录得的房地产投资总额由去年同期的122亿美元，明显下跌至87亿元。

＂重要的是，中国投资者在伦敦房地产的投资额，在整体呈向下情况下，则显着上升，（这反映）中国投资者对伦敦市场很有信心。＂他说。

该行表示，今年下半年中国对外投资势头正逐步转强，最大推动力来自内地经济向好。此外人民币贬值令内地投资者倾向积极投资硬资产，特别是大型企业。中国投资者对海外门户城市兴趣维持强劲，主要受当地市场深度、租金增长潜力等支撑。就伦敦而言，英镑贬值是推动因素。

不过，莱坊指出，中国海外投资未来仍存不少挑战，因中央政府管制资本外流，其要求严格，令部分投资难以通过外汇通关，尤其是小型投资者。一些规模较大的投资则透过海外子公司投资，但若外汇储备控制不放松，这些子公司未来可能会出现金资金不足的情况。（完）