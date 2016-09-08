中国今年出境游人数料增11.5% 未来稳定增长基本面不变--报告

路透上海9月8日 - 中国旅游研究院与银联国际周四共同发布《2016年中国出境旅游发展年度报告》，报告预计，今年中国出境游人数将同比增长11.5%、达1.33亿人次。中国出境旅游市场正迈入理性增长时期，未来5-10年稳定增长基本面不会变化。

中国自2012年以来一直是全球第一大客源国。2015年中国出境旅游人数达1.17亿人次，同比增长9.8%，相比前几年20%左右的高速增长，涨幅明显趋缓。

在出境游目的地方面，去年出境游仍以近程为主，港澳台占七成以上。在出国旅游目的地中，泰国、韩国、日本、越南、美国、新加坡、俄罗斯、澳大利亚、印尼和马来西亚排名前十，其中赴泰国和日本人数去年同比增幅高达88%。未来，东欧、南美及中亚等地区也将成为受中国游客青睐的新兴目的地。

报告指出，2015年中国出境游消费达1,045亿美元，同比增长16.6%，人均消费893美元（约合6,000元人民币），增速有所放缓。出境游市场已经从早期“走走走”（观光看景为主），到“买买买”（购物为主），发展到“慢慢慢”（休闲度假体验本地生活）。

根据报告的调研结果，80后（1980年后出生人群）已成为出境游主体。出境游花费项目则主要包括购物、参团费用、餐饮和景点门票，85.9%的出境游客仍将购物作为出游时最主要的消费项目。

报告指出，中国签证环境持续优化、境外消费支付更加便捷等因素优化了游客的出境游体验，银联卡已经成为中国人出境消费最常使用的支付工具。（完）