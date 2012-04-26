中国公布今年19个行业淘汰落後产能目标

* 工信部公布今年19个行业淘汰落後产能目标

* 新增铅蓄电池行业

* 计划淘汰70万吨铜冶炼产能和27万吨电解铝产能

* 将淘汰780万吨炼钢产能和1,000万吨炼铁产能

路透北京4月26日电---正在推进结构转型的中国,周四公布今年19个工业行业淘汰落後产能目标任务,其中铅蓄电池成为新增的淘汰落後产能行业.

工信部网站刊登的新闻稿显示,作为世界最大的钢铁和铜消费国,中国今年计划淘汰780万吨炼钢产能和1,000万吨炼铁产能,较去年大幅减少;此外,今年还计划淘汰电解铝产能27万吨,铜冶炼产能70万吨.

本次淘汰行业所涉及企业名单尚未公布.2011年公布的淘汰落後产能黑名单上,共有2,255家企业上榜.

工信部要求各地及时将今年的目标任务分解落实到企业,并在省级政府网站及当地主流媒体公告淘汰落後产能企业名单,於2012年底前拆除已公告应淘汰的落後产能主体设备.

去年7月公布的各地分解後的淘汰落後产能企业名单之合计目标,高於工信部此前公布的目标,淘汰产能规模也因此而增加.

今年新增铅蓄电池的考虑或许是对环境的保护,因此前中国环境保护部已对浙江的蓄电池厂采取打击措施,一家电池大厂被指引发铅中毒事件.

据赛迪顾问发布的《中国电池产业投融资与并购战略研究(2012)》显示,未来三年该行业将有三分之二落後产能面临淘汰,铅蓄电池厂商将由2,000多家减少到300家左右,整个行业集中度有望得到提高.

附表--2010-2012年工业行业淘汰落後产能目标任务比较:

淘汰行业 2012年 2011年 2010年

炼铁(万吨) 1,000 3,122 3,000

炼钢(万吨) 780 2,794 825

焦炭(万吨) 2,070 1,975 2,127

铁合金(万吨) 289 211 144

电石(万吨) 112 152.9 71.8

电解铝(万吨) 27 61.9 33.9

铜冶炼(万吨) 70 42.5 11.7

铅冶炼(万吨) 115 66.1 24.3

锌冶炼(万吨) 32 33.8 11.3

水泥(万吨) 21,900 15,327 9,155

平板玻璃(万重量箱) 4,700 2,940.7 648

造纸(万吨) 970 819.6 432

酒精(万吨) 64 48.7 67.7

味精(万吨) 14.3 8.38 18.9

柠檬酸(万吨) 7 3.55 1.7

制革(万标张) 950 487.9 1,200

印染(亿米) 28 19.9 31.3

化纤(万吨) 22 34.98 55.8

铅蓄电池(万千伏安时) 2,000 -- -- (完)

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--发稿 张胜男/沈燕/宿泱韫; 审校 张喜良

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