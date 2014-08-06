中国首批淘汰落后和过剩产能企业确定 河北共191家

路透北京8月6日 - 中国工业和信息化部近日公布的2014年工业行业首批淘汰落后和过剩产能企业名单中，河北省有191家。首批需淘汰落后和过剩产能的全国44家炼铁企业中，河北省有18家企业位列其中。

中国环境报周三报导称，河北省还有33家造纸企业、13家印染企业、11家平板玻璃企业、3家焦炭企业、3家铁合金生产企业、两家制革企业、两家铅蓄电池（极板及组装）生产企业、1家铜（含再生铜）生产企业、1家铅（含再生铅）生产企业进入名单。

根据名单，河北省20家钢铁企业、102家水泥企业需要淘汰炼铁产能940.5万吨和炼钢产能320万吨，水泥产能3208万吨。

其中首批需淘汰落后和过剩产能的全国44家炼铁企业中，河北省有18家企业位列其中，包括河北丰达钢铁有限公司、石家庄西柏坡钢铁有限公司、张家口冀钢钢铁有限公司、张家口市鑫烨机械制造有限公司、宣化县坤源矿业有限公司、昌黎县宏兴实业有限公司、青龙满族自治县燕山冶金铸造有限公司等，需要淘汰的均为460立方米及以下的高炉，涉及产能940.5万吨，占全国首批淘汰产能总量的37%。

在首批需要淘汰产能的全国30家炼钢企业中，河北省承德钢铁集团有限公司、德龙钢铁有限公司位列其中，分别需淘汰40吨转炉4座、35吨转炉两座，涉及产能320万吨，占全国首批淘汰总量的14.2%。

按照要求，今年9月底前要关停列入公告名单内企业的生产线（设备），确保在2014年年底前彻底拆除淘汰，不得向其他地区转移。

根据中国国家统计局公布的上半年30个省市地方GDP数据，河北省GDP增幅5.8%位居最后。（完）

(发稿 沈燕; 审校 林高丽)

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