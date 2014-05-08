中国加大钢铁水泥落后产能淘汰目标

中国首季钢铁业产能利用率升至73.7% 将鼓励部署千兆光纤网--工信部

路透北京4月26日 - 中国工业和信息化部新闻发言人郑立新周三在新闻发布会上表示，一季度工业整体延续了去年以来稳中向好的运行态势，工业通信业开局良好；其中，钢铁行业一季度产能利用率达到73.7%，比去年四季度提高0.7个百分点。