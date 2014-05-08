中国加大钢铁水泥落后产能淘汰目标

沪综指连二日小幅收升 资金调仓换股市场热点现切换迹象
路透北京4月26日 - 中国股市沪综指周三小幅收升，连二日上涨。分析师指出，今日大盘延续反弹势头，但沪综指在触及5日均线3,150点后上攻乏力；市场因政策收紧造成的紧张情绪逐渐缓和，短期大盘走势趋稳。部分获利资金从此前涨幅较大的个股转战超跌股，市场现调仓换股迹象，料后市大盘将在窄幅区间内震荡。
路透北京5月8日 -中国正在加快调整落后产能的步伐，工业和信息化部周四下达2014年淘汰落后产能任务，与今年3月《政府工作报告》确定的目标相比，钢铁行业淘汰任务超170万吨，水泥行业超850万吨。其他行业任务量与去年相比也有较大幅度增加。
工信部网站刊登的新闻稿称，具体为炼铁1,900万吨、炼钢2,870万吨、焦炭1,200万吨、铁合金234.3万吨、电石170万吨、电解铝42万吨、铜（含再生铜）冶炼51.2万吨、铅（含再生铅）冶炼11.5万吨.
水泥（熟料及磨机）5050万吨、平板玻璃3,500万重量箱、造纸265万吨、制革360万标张、印染10.84亿米、化纤3万吨、铅蓄电池（极板及组装）2,360万千伏安时、稀土（氧化物）10.24万吨。
为引领经济结构优化升级，中国政府正在对产能严重过剩行业，强化环保、能耗、技术等标准，清理各种优惠政策，消化一批存量，严控新上增量。（完）
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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路透上海4月26日 - 中国西安市住房保障和房屋管理局网站发布通知称，因万科旗下两个项目涉嫌违法销售，即日起暂停万科在西安市范围内的所有开发项目的网签销售。
路透北京4月26日 - 中国工业和信息化部新闻发言人郑立新周三在新闻发布会上表示，一季度工业整体延续了去年以来稳中向好的运行态势，工业通信业开局良好；其中，钢铁行业一季度产能利用率达到73.7%，比去年四季度提高0.7个百分点。