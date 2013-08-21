余欣荣：全年粮食丰收有基础有希望

中国房地产下滑带来金融冲击的风险加大 政府应对力下降--穆迪
路透北京3月29日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三警告称，中国面临的来自房地产潜在下滑的风险有所加大，因创纪录的借贷规模使银行业者更加偏爱风险，而政府抵抗这些风险的能力有所下降。
路透北京8月21日 - 中国农业部副部长余欣荣日前表示，尽管部分地区近期遭遇较严重的高温干旱和洪涝灾情，但灾害影响局部，夺取全年粮食丰收有基础、有希望。
他在接受新华社采访时称，当前秋粮生产形势复杂，主要是气候异常，给秋粮生产带来严峻考验，表现在南方的高温干旱和北方的洪涝灾害的影响，以及病虫危害和秋季霜冻的威胁。
农业部农情调度显示，截至8月16日，中国南方13省（区、市）农作物受旱面积超过1亿亩，成灾面积超过5,000万亩，是当地近十年同期受旱最重的一年。此外，入汛以来东北、华北地区降水比常年偏多3-5成，三江平原和华北部分地区发生不同程度的洪涝灾害。
不过余欣荣指出，虽然遭遇南旱北涝，但夺取今年秋粮丰收依然有许多有利条件。今年秋粮面积预计增加800多万亩，另外灾害影响也是局部的。
“从全国来看，今年的旱情略轻于常年同期，洪涝灾害也明显轻于常年。”他表示。
他并称，尽管局部受灾较重，但大部地区秋粮长势正常，东北、华北、西北秋粮长势较好，特别是旱地作物明显好于常年。
“只要把秋粮科技抗灾措施落实到位，夺取全年粮食丰收有基础、有希望。”余欣荣表示。
今年夏粮的增产为全年丰收开了个好头。国家统计局7月发布数据称，今年中国夏粮总产量达到13,189万吨，比2012年增加196万吨，增长1.5%。(完)
(发稿 丁琦；审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京3月29日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三警告称，中国面临的来自房地产潜在下滑的风险有所加大，因创纪录的借贷规模使银行业者更加偏爱风险，而政府抵抗这些风险的能力有所下降。
路透香港3月29日 - 香港联交所周三公布的资料显示，汉能薄膜发电大股东李河君上周三（22日）在场外增持公司约0.78%股权，涉资约16.85亿港元。
路透北京3月29日 - 按资产计中国第三大银行--中国农业银行行长赵欢周三称，农行今年计划处理1,200亿元不良贷款，目前农行已与八个企业签订债转股协议，另有20多个项目在洽谈中。农行将利用理财业务平台筹集社会资本，给企业进行直接的股权融资。