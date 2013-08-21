余欣荣：全年粮食丰收有基础有希望

路透北京8月21日 - 中国农业部副部长余欣荣日前表示，尽管部分地区近期遭遇较严重的高温干旱和洪涝灾情，但灾害影响局部，夺取全年粮食丰收有基础、有希望。

他在接受新华社采访时称，当前秋粮生产形势复杂，主要是气候异常，给秋粮生产带来严峻考验，表现在南方的高温干旱和北方的洪涝灾害的影响，以及病虫危害和秋季霜冻的威胁。

农业部农情调度显示，截至8月16日，中国南方13省（区、市）农作物受旱面积超过1亿亩，成灾面积超过5,000万亩，是当地近十年同期受旱最重的一年。此外，入汛以来东北、华北地区降水比常年偏多3-5成，三江平原和华北部分地区发生不同程度的洪涝灾害。

不过余欣荣指出，虽然遭遇南旱北涝，但夺取今年秋粮丰收依然有许多有利条件。今年秋粮面积预计增加800多万亩，另外灾害影响也是局部的。

“从全国来看，今年的旱情略轻于常年同期，洪涝灾害也明显轻于常年。”他表示。

他并称，尽管局部受灾较重，但大部地区秋粮长势正常，东北、华北、西北秋粮长势较好，特别是旱地作物明显好于常年。

“只要把秋粮科技抗灾措施落实到位，夺取全年粮食丰收有基础、有希望。”余欣荣表示。

今年夏粮的增产为全年丰收开了个好头。国家统计局7月发布数据称，今年中国夏粮总产量达到13,189万吨，比2012年增加196万吨，增长1.5%。(完)

(发稿 丁琦；审校 曾祥进)

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