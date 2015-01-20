修正-中国钢铁：2014年粗钢产量创纪录高位，但增速创30多年来最慢

* 2014年中国粗钢产量创纪录高位，但增速创1981年以来最慢

* 12月粗钢产量创8月以来最高

路透上海1月20日 - 全球最大钢铁生产国--中国2014的粗钢产量创30多年来最小增幅，此间经济增长降温抑制了需求，而且政府采取措施解决产能过剩和污染问题。

低增长率暗示中国当局在降低产量和关闭污染工厂方面取得一些成效，不过分析师警告称，2014年的数据可能上修，而且预测2015年产量将小幅增长。

“我们仍预计今年粗钢生产会小幅增长，因为政府加快了基建项目审批，”上海元富证券分析师王重阳说。

周二中国国家统计局(NBS)公布的数据显示，2014年粗钢产量达到创纪录的8.227亿吨，约占全球预估产量的一半，但较上年仅增长0.9%，增速为1981年以来最慢。

中国国家统计局周二公布，2014年度国内生产总值(GDP)同比增长7.4%，低于政府设定的目标7.5%，且创下24年以来最小成长幅度。

由于中国通过扩张重工业来推动经济增长，粗钢产量仅在八年内就翻了一番，但这也导致严重的产能过剩和污染问题，尤其是华北地区。

为改善空气质量，北京采取了有史以来最严厉的措施，要求钢铁企业控制产量，同时钢铁价格大跌及高库存也迫使一些钢铁厂减产。

据路透估算，NBS最初报导2013年产量7.79亿吨，但2014年增长数据暗示，2013年产量上修近5%，至8.154亿吨，2014年1-11月的月生产数据也上修逾1%。

分析师警告称，2014年数据也可能进行类似修正。

NBS数据显示，12月钢铁产量跃升7.6%至6,809万吨，为8月以来最高，同比增长1.5%。

不过当月日产量仍为219.6万吨，全年日均产量为225.4万吨。

中国钢铁工业协会上周称，中国钢铁产出可能接近峰值，敦促生产商继续削减过剩产能，提高效率。