产能过剩行业违规项目清理整顿结果将作为调控政策重要依据--发改委

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透北京8月21日 - 新华社周四报导称，中国国家发展和改革委员会已下发通知，要求各地按时完成化解产能严重过剩矛盾各项任务。产能过剩行业违规项目的清理整顿结果，将作为严格实施各项调控政策的重要依据。
通知称，要限期上报产能严重过剩行业违规项目清理整顿方案，不得虚报、瞒报，尚未上报或已上报方案需补充调整的，务必于8月31日前将清理整顿方案或补充材料上报发改委。逾期未报的不再受理，对未报来的违规项目不再研究其认定和备案事宜。
通知强调，违规项目的清理整顿结果，将作为严格实施各项调控政策的重要依据。对未予认定的在建违规项目，一律不得续建，并停止土地供应和融资支持，由地方政府自行妥善处理。
对不予备案的建成违规项目，实施更加严格的差别化和惩罚性电价、水价，不再换发生产许可证，金融机构停止发放贷款，促使其逐步退出产能严重过剩行业。
通知并称，要坚决遏制新增产能。各地要切实落实主体责任，对在建违规项目一律停建，未经相关部门认定前不得复工，同时严禁建设新增产能项目。
对未按要求停建在建违规项目、仍然违规审批和建设新增产能项目的，上报国务院，由监察部门追究有关责任人的责任，并公开处理结果；同时，加大对违规建设项目举报线索的查处力度，并逐一予以曝光。（完）
(发稿 李然; 审校 张喜良)
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