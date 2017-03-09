综述：中国去产能要避免形成新过剩 重头在于处置“僵尸企业”

作者 侯向明

路透北京3月9日 - 中国正告别粗放式经济发展模式，“枝剪”此前积累的大量过剩产能亦成为供给侧改革重点任务。今年两会与会人士认为，去产能将贯穿整个供给侧改革始终，过程中既要避免钢铁煤炭行业之外出现新的过剩产能，同时又要处理好去产能导致的企业债务和职工安置问题。

无论是中央财经领导小组会议对去产能的描述，还是政府工作报告中将其作为今年重点工作任务之首，均表明该项任务仍然任重而道远，而处置“僵尸企业”又将是重中之重。

“在(钢铁和煤炭)这两个(重点)领域还没有解决好的同时，我们其他领域的产能过剩正在形成，有的已经形成。”中国石化集团原董事长傅成玉在政协小组讨论时称，“我们不能在去这个行业的产能，其他行业还在形成新的(过剩)产能。”

他并举例炼油产业的过剩表示，去年国内成品油表观消费量3亿吨，实际上产能已达到7亿多吨，估计今年还要形成3,500万吨的新产能；而且现在各个地方的积极性还是非常高，到2020年此项产能有可能达到8亿多吨。

中国总理李克强在两会政府工作报告中提出今年九大重点工作任务，其中包括去产能在内的“三去一降一补”位列任务之首，报告并明确今年要再压减钢铁产能5,000万吨左右，退出煤炭产能1.5亿吨以上。

在两会间隙，中国两个煤炭大省--内蒙古和山西的官员分别透露，内蒙古今年将削减150万吨的煤炭产能，山西则将削减2,000万吨；而钢铁大省河北今年则计划压减钢产能1,562万吨，铁产能1,624万吨，合计3,186万吨。

“这个和保持经济平稳较快增长的预期目标是一样的，这是我们的计划目标，在实际工作中，我们要争取去得更多一点。”河北省委书记赵克志称，该省今年经济增长预期目标为7%左右。

该经济增长目标略高于河北省去年增速6.8%，亦高于今年全国6.5%左右的目标。

河北省长张庆伟亦表示，“十三五”期间（2016-2020年），河北张家口、廊坊、保定三个市要退出钢铁行业，另外承德和秦皇岛要在现有的基础上减一半。

“去产能既是国家的要求，更是我们河北内在的需要，河北把钢铁（去产能）作为重点。”他并补充称，在钢铁去产能当中，一个就是要减总量，钢铁企业总的数量要减少，不能到处都是钢铁，此外还要减少的就是粗钢产能。

据张庆伟介绍，2012年河北全省有148家钢铁企业，到去年底已减少到104家；截止2016年底，核定的河北省粗钢产能在2.67亿吨，今年要压减到2.5亿吨。

中国钢铁和煤炭产量及增速变化图表：tmsnrt.rs/2mDtyqm

**出清“僵尸企业”是去产能“牛鼻子”**

中国国家主席习近平在2月底的中央财经领导小组会议上曾强调，深入推进去产能，要抓住处置“僵尸企业”这个“牛鼻子”，要坚定不移处置“僵尸企业”。

对此，全国政协经济委员会副主任董大胜表示，要更多运用市场化、法制化的手段解决僵尸企业，重点在于债务问题的解决以及职工的分流安置。

“按照市场化的办法，破产企业的资产按照优先顺序处理，...按照法律规定清偿债务，清偿不了的就是谁的孩子谁负责。”他说，“财政部和汇金公司要允许银行增加拨备来应对这些不良资产，不能要求银行利润只增不减。”

他并表示，这其中银行可能会受到一些贷款损失，不过它其实已经实实在在地成为了一个不良贷款，现在做的只是把银行的隐性不良贷款变成显性而已，“但这个问题我们不去处理，早晚是个毛病。”

所谓“僵尸企业”，是指已停产、半停产、连年亏损、资不抵债，主要靠政府补贴和银行续贷维持经营的企业。

傅成玉指出，处置“僵尸企业”过程中也要避免老的“僵尸企业”还没有解决完，新的“僵尸企业”又产生了，在经济社会取得进步的同时，问题不要积累，越积累，后面过两年就变成了新的头疼问题。

“僵尸企业问题，我们现在要改变思路。现在感觉到地方政府头疼在人怎么办？实际上他们只考虑今天的人怎么办。”他说，“人要养，但不通过养亏损企业的办法来养人。”

他并建议，各级政府和企业搞一个解决职工出路的基金，政府把保险给兜过去，然后企业通过未来的发展，把他的现金流提前用一部分；如果解决不好这个，新的僵尸企业不会减少，只会增多。

对于化解钢铁过剩产能任务繁重的河北邯郸市来说，其市委书记高宏志介绍称，该市通过内部转岗、内部退养、鼓励创业、新上项目以及政府兜底“五个一批”办法来解决职工的分流安置。

“去年‘五个一批’做下来，大概解决了1.28万人就业，大多数分流的员工实现了新的就业。”他说。

据新华社此前报导，不少地方明确了2017年处置“僵尸企业”任务清单。据不完全统计，在今年各省份政府工作报告中，至少有吉林、河北、山东、浙江、广东等14个地方明确提出处置“僵尸企业”。

河北省长张庆伟在河北代表团开放日就表示，去年河北有11家钢铁“僵尸企业”，通过市场的办法出清了三家，目前还有八家，“今年要市场出清，再出清四户，明年再出清四户，把11户全部出清掉。”（完）