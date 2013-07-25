工信部公布首批淘汰落后产能名单（更新版）

* 产能淘汰名单共包括19个工业行业

* 铜产能计划总共淘汰65.44万吨

* 铝产能计划淘汰26万吨

(新增细节)

路透北京7月25日 - 中国工业和信息化部周四公布今年首批工业行业淘汰落后产能企业名单，涉及铜冶炼和氧化铝等多个行业，表明中国化解产能过剩难题的行动正得到进一步落实。

名单总共包括炼铁等19个工业行业，分别是炼铁、炼钢、焦炭、铁合金、电石、电解铝、铜（含再生铜）冶炼、铅（含再生铅）冶炼、锌（含再生锌）冶炼、水泥（熟料及磨机）、平板玻璃、造纸、酒精、味精、柠檬酸、制革、印染、化纤、铅蓄电池（极板及组装）。

根据名单统计，今年铜（含再生铜）计划总共冶炼淘汰落后产能65.44万吨，电解铝总共淘汰26万吨。

“有关方面要采取有效措施，力争9月底前关停列入公告名单内企业的落后产能，确保在今年底前彻底拆除淘汰，不得向其他地区转移，”工信部表示。

工信部并称，按照国务院和工信部有关要求，各省、自治区、直辖市已将2013年工业行业淘汰落后产能目标任务分解落实到企业，并在当地政府网站和主流媒体上公告了企业名单。

工信部周三表示，下半年要以化解产能过剩矛盾为突破口，促进工业转型升级。将以钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、船舶等行业为重点，引导引企业加强技术改造，积极推进企业兼并重组，加快淘汰落后产能。(完)

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(发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)

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