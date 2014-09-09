2013年中国对外直接投资首次超千亿美元 仍为全球第三大

路透北京9月9日 - 中国周二发布2013年度对外直接投资统计公报显示，去年中国对外直接投资流量创下1,078.4亿美元的历史新高，同比增长22.8%。这是中国连续两年位列全球三大对外投资国。

中国商务部网站刊登新闻稿指出，地方企业对外投资稳步增长，非金融类投资存量地方企业占比首破三成；而且非国有企业占比也不断扩大，国有企业流量占比降至四成。

统计公报显示，2013年地方企业非金融类对外直接投资流量达364.15亿美元，同比增长6.5%，占全国非金融类对外直接投资流量的39.3%；截至2013年底，地方企业非金融类对外直接投资存量为1,649亿美元，在全国占比首次突破三成，达到30.3%。

同时，截至2013年底，在非金融类对外直接投资5,434亿美元存量中，国有企业占55.2%，非国有企业占比44.8%，较上年提升4.6个百分点。

新闻稿指出，2013年除对欧洲地区投资同比下降15.4%以外，对其他地区均呈不同程度的增长，对非洲和亚洲投资分别增长33.9%和16.7%，对北美投资微幅上升0.4%。

2013年中国企业共实施对外投资并购项目424个，实际交易金额529亿美元，其中直接投资337.9亿美元，占63.9%；境外融资191.1亿美元，占36.1%。

统计公报显示，截至2013年底，中国对外直接投资累计净额（存量）达6,604.8亿美元，全球排名由第13升至第11位。（完）

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(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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